 گورے نے تاریخ پر کتب لکھنی شروع کیں تو سیاہ فام کو بالکل نظر انداز کر دیا ، غلامی کے آلام لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا

مصنف : میلکم ایکس( آپ بیتی)

ترجمہ :عمران الحق چوہان

قسط :68

جناب ایلیا محمد کی تعلیمات میں اس نکتہ پر بہت زور دیا جاتا کہ تاریخ کو کس طرح سفید کیا گیا ہے؟ جب گورے نے تاریخ پر کتب لکھنی شروع کیں تو اس نے سیاہ فام کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ میرے لیے ایلیا محمد کی تعلیمات میں اس سے زیادہ اہم بات کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ساتویں جماعت میں جب میں دوسرے سفید فام لڑکوں کے ساتھ پڑھتا تھا تو تاریخ کی کتاب میں نیگرو تاریخ صرف ایک پیراگراف میں سمیٹ دی گئی تھی اور طالب علم استاد کے منہ سے یہ لطف سن کر کہ ”نیگروز کے پاﺅں اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ ان سے زمین میں گڑھا پڑ جاتا ہے“ بہت ہنسے تھے۔

قطع نظر اس بات کے کہ وہ ایلیا محمد کے پیروکار تھے یا نہیں مگر امریکہ بھر کے سیاہ فاموں میں ایلیا محمد کی تعلیمات انتہائی سرعت کے ساتھ پھیلیں۔ امریکہ بھر میں شاید ہی کوئی بالغ سیاہ فام یا سفید فام ایسا ہو گا جو تاریخ کی کتابوں سے سیاہ فاموں کے حقیقی کردار کے متعلق آگاہی رکھتا ہو۔ ایک بار جب میں نے ”سیاہ فام کی سنہری تاریخ“ کے متعلق سنا تو میں نے کتب خانے میں ایسی کتب کی تلاش شروع کر دی جن میں سیاہ فاموں کی تاریخ سے متعلق معلومات ہوں۔

مجھے وہ کتب بھی اچھی طرح یاد ہیں جن سے میں پہلی پہلی بار متاثر ہوا۔ میں نے وہ مجموعہ خرید کر آج بھی گھر پر رکھا ہوا ہے تاکہ کل میرے بچے بھی انہیں پڑھ سکیں۔ اس کتابی مجموعے کا نام ”عجائبات عالم“ (Wonders of the World) تھا۔ یہ دریافت شدہ آثار قدیمہ اور ایسے مجسموں کی تصاویر تھیں جو غیر یورپی لوگوں کی نمائندگی کرتے تھے۔

ول ڈیورانٹ کی کتاب ”تمدن کی کہانی“ (Story of Civilization)، ایچ جی ویلز کی ”تاریخ کا خاکہ“ (Outline of History) اور ڈبلیو ای بی ڈوبوئس کی کتاب ”سیاہ فاموں کی ارواح“ (Souls of Black Folk) نے مجھے امریکہ آمد سے قبل سیاہ فاموں کی تاریخ سے کچھ واقفیت بخشی۔ کارٹر جی ووڈسن کی کتاب ”نیگرو تاریخ“ میں بطور غلام امریکہ لائے جانے سے قبل سیاہ فاموں کی سلطنت اور ابتدائی نیگروز کی جدوجہد آزادی کے تذکرے نے میری آنکھیں کھول دیں۔

جے اے روجر کی 3 جلدوں پر مشتمل کتاب ”جنس اور نسل“ (Sex and Race) نے مجھے قبل ازمسیح نسلی ادغام کے متعلق بتایا۔ اس سے میں نے ایسوپ جن کی حکایتیں مشہور ہیں کے متعلق جانا کہ وہ بھی سیاہ فام تھا، اس کے علاوہ مجھے اس کتاب سے فراعین مصر، عظیم کوپ تک عیسائی سلطنتوں ، دنیا کی قدیم ترین جاری سیاہ تہذیب ایتھوپیا اور دوسری قدیم ترین تہذیب چین کے متعلق علم ہوا۔

سفید فام کی تخلیق سے متعلق جناب ایلیا محمد کی تعلیمات مجھے گریگر مینڈل کی کتاب ”جینیاتی انکشافات“ (Findings in Genetics) کی طرف لے گئیں۔ میں نے یہ کتاب ایک آسٹرئین راہب سے پڑھی تھی۔ اس کتاب کے بار بار مطالعہ سے مجھے یہ سمجھنے میں آسانی ہو گئی کہ ایک سیاہ فام سے نسل بعد نسل سفید فام نسل کا حصول ممکن ہے لیکن ایک سفید فام سے کبھی بھی سیاہ فام نسل حاصل نہیں کی جا سکتی کیونکہ سفید کروموسوم Recessive ہوتا ہے اور چونکہ اس میں کسی کو شبہ نہیں ہے کہ ابتداءمیں صرف ایک آدمی ہی تھا لہٰذا نتیجہ واضح ہے۔

شاید گزشتہ سال آرنلڈ ٹائن بی نے نیویارک ٹائمز میں سفید آدمی کا تذکرہ کرتے ہوئے بلیچڈ (Bleached) کا لفظ استعمال کیا تھا۔ اس کے صحیح الفاظ کچھ یوں تھے (White Bleached, human beings of North European Origin) ٹائن بی نے یورپ کے جغرافیائی علاقہ کو بھی ایشیاءکا محض ایک جزیرہ قرار دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ یورپ نام کی کوئی چیز وجود نہیں رکھتی۔

اگر آپ دنیا کو دیکھیں تو امریکہ ایشیاءکی توسیع نظر آئے گا (لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹائن بی خود بھی تاریخ کو سفید کرنے میں معاون دکھائی دیتا ہے کیونکہ اس کا کہنا ہے کہ افریقہ واحد براعظم ہے جس کی کوئی تاریخ نہیں ہے۔ گو اس نے یہ بات دہرائی نہیں مگر سچ روز بروز سامنے آتا جا ر ہا ہے) ۔

غلامی کے آلام پڑھ کر مجھے جو صدمہ پہنچا اسے میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس کا مجھ پر ایسا اثر ہوا کہ ایلیا محمد کا وزیر بننے کے بعد یہ میرا پسندیدہ موضوع بن گیا۔امریکہ پہنچنے کے بعد غلاموں کے مصائب پر فریڈرک اوم سٹیڈ کی کتاب نے میری آنکھیں کھول دیں۔ ایک یورپی خاتون فینی کیمبل جس نے جنوبی امریکہ کے ایک ”غلام دار“ سے شادی کی تھی اپنی کتاب میں بیان کرتی ہے کہ کس طرح انسانوں سے تحقیر آمیز سلوک ہوتا تھا۔ میں نے ”انکل ٹامز کیبن“ بھی پڑھا تھا اور یہ واحد ناول ہے جو آج تک میں نے پڑھا ہے۔ (جاری ہے )

نوٹ: یہ کتاب ”بُک ہوم “ نے شائع کی ہے (جملہ حقوق محفوط ہیں )ادارے کا مصنف کی آراءسے متفق ہونا ضروری نہیں ۔