"کچھ تکلیف محسوس کررہا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ۔۔۔" آسٹریلیا سے شعیب ...

میلبرن (ویب ڈیسک)آسٹریلیا کے شہر میلبرن میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق فاسٹ بائولر شعیب اختر کے گٹھنے کا کامیاب آپریشن ہوا ہے۔ وہ تیزی سے روبصحت ہیں۔آپریشن سے قبل انہوں نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ’ٹوئٹر‘ پر جاری کردہ ایک ویڈیو پیغام میں اپنے مداحوں اور کرکٹ کے دلدادہ افراد سے اپیل کی تھی کہ وہ ان کے آپریشن کی کامیابی کے لیے دعا کریں۔

Time to go under the knife!

Keep me in your prayers. Ready for the knee operation.

Wish me luck :) pic.twitter.com/kfLvzihgbp