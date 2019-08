شعیب اختر اس وقت کہاں ہیں اور مداحوں کیلئے کیا پیغام جاری کیا؟ جان کر آپ بھی خوش ہو جائیں

میلبورن (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کرکٹ ٹیم کے مایہ ناز سابق فاسٹ باﺅلر شعیب اختر کا آسٹریلیا کے شہر میلبورن میں گھٹنے کا کامیاب آپریشن ہو گیا ہے جس کا اعلان انہوں نے ویڈیو پیغام کے ذریعے کیا۔

تفصیلات کے مطابق راولپنڈی ایکسپریس نے آپریشن کے بعد کمرے میں منتقل ہونے کے بعد اپنے مداحوں کیلئے ایک مختصر ویڈیو پیغام جاری کیا جس میں بتایا کہ آپریشن بالکل صحیح اور کامیاب ہوا ہے، تھوڑی تکلیف محسوس کررہا ہوں، جلد صحت یاب ہو جاؤں گا۔

For all my fans, my knee operation has been successfully completed in Australia. I have just made a short video for all my loving and caring fans . Remember @shoaib100mph in your prayers. #ShoaibAkhtar #Pakistan pic.twitter.com/PtkbWZUYeM