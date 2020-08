 ایف بی آر نے سرینا عیسیٰ  کی لندن فلیٹس سے متعلق وضاحت مسترد کردی، قاضی فائز عیسیٰ کیلئے مزید مشکلات کا خدشہ

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے سپریم کورٹ کے جسٹس قاضیٰ فائز عیسیٰ کی اہلیہ سرینا عیسیٰ کی لندن فلیٹس کے بارے میں وضاحت مسترد کردی، یہ دعویٰ سینئر صحافی زاہد گشکوری نے کیا۔ انہوں نے مزید لکھا کہ " مسز عیسیٰ کا کہنا ہے کہ ان کی 300 ایکڑ زمین ، کرایہ ، کلفٹن کے دو گھروں کو بیچنے اور نوکری سے آنیوالی پوری انکم ایف بی آر نے غیر قانونی طورپر نظرا نداز کردی، اس اقدام سے مستقبل قریب میں ان کے خاوند کی قانونی مشکلات پیدا ہونے کا خدشہ ہے "۔

Breaking: FBR rejects Sarina Isa's explaination on London Flats.Mrs.Isa says FBR unlawfuly disregarded her entire income came from 300 acrs land,rents,seling 2 Clifton houses & 38rs job.This move suggests legal trouble for her husband in near future.