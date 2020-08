”یہ دیکھیں محمد عامر کیا کر رہے ہیں“ مایہ ناز فاسٹ باﺅلر انگلینڈ کیخلاف پہلے میچ میں غلطی کر بیٹھے، بھارتی شکایتیں لگانے لگے

مانچسٹر (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاسٹ باﺅلر محمد عامر انگلینڈ کیخلاف پہلے ٹی 20 میچ کے دوران گیند کو تھوک لگانے کی غلطی کا اارتکاب کیا کر بیٹھے، بھارتیوں نے ان کی شکایتیں لگانا شروع کر دی ہیں۔

تفصیلات کے مطابق جمعہ کے روز پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان تین ٹی 20 میچز پر مشتمل سیریز کے پہلے میچ میں محمد عامر گیند کو تھوک لگاتے ہوئے کیمرے کی آنکھ میں قید ہو گئے۔ محمد عامر نے ایسا ایک سے زائد بار کیا اور معاملہ علم میں آنے پر امپائرز نے فوراً گیند کو سینی ٹائز کیا۔

Hello @vikrantgupta73 @razi_haider @mohsinaliisb @DrNaumanNiaz @iRashidLatif68 @shoaib100mph @DanishKaneria61

Amir is using saliva in this COVID19 situation.. #ENGvPAK #ENGvsPAK @rawatrahul9 pic.twitter.com/X6qtzdCa5h