اسرائیلی وزیراعظم سے ملاقات کے دوران ہی امریکی صدر کی آنکھ لگ گئی، ویڈیو وائرل

واشنگٹن (ویب ڈیسک) اسرائیلی وزیراعظم سے ملاقات کے دوران امریکی صدر بائیڈن کی آنکھ لگ گئی اور مہمان وزیراعظم سوئے ہوئےصدر کو اپنی داستان سُناتے رہے.

تفصیلات کے مطابق امریکی صدر جوبائیڈن سے اسرائیل کے وزیر اعظم نفتالی بینیٹ نے ملاقات کی۔ ملاقات جاری ہی تھی کہ امریکی صدر کو نیند نے اپنے آغوش میں لے لیا جبکہ اسرائیلی وزیراعظم اُن کے روبرو بیٹھے اپنی داستان سنا رہے تھے۔

US President #JoeBiden fell asleep during his meeting with Prime Minister of the Israeli occupation #NeftalíBennett#Sleep

???????????????????? pic.twitter.com/P8hlB7u1XR