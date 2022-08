قائد اعظم کیلئے”فخر انڈیا “ کا خطاب اور جلیانوالہ باغ میں انگریزوں کی بربریت قائد اعظم کیلئے”فخر انڈیا “ کا خطاب اور جلیانوالہ باغ میں انگریزوں کی ...

تحریر : پروفیسر ڈاکٹر ایم اے صوفی

قسط: 29

17مارچ1911ءکو قا ئداعظم محمد علی جناحؒ نے وقف علی الاولادبل”امپیریل کونسل“میں پیش کیاجو بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ انگلستان کی بڑی عدالت پریوی کونسل نے اسے 1894ءمیں غیر قانونی قرار دیا تھا۔ کوئی آدمی اپنی جائیداد کو اللہ کی راہ میں غریب غرباءکےلئے اس طرح مخصوص کردے کہ اصل جائیداد ہمیشہ محفوظ رہے اور اس کا جائز منافع غربا ءکو ملتا رہے۔تو اس کو وقف کہتے ہیں۔ مگر برطانوی حکومت کی عدالت نے اسے منافرت قرار دے کرمنسوخ کردیا۔ہندوستان کی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ کسی پرائیویٹ رکن نے ایسا بل پیش کیاجو مسلمانوں کے مفاد کا سرچشمہ تھا۔ اس طرح قائداعظم محمد علی جناحؒ سیاسی شخصیت مشہورہوئے اور ہر دلعزیز ہوئے۔وہ وائسرائے ہند سے پہلی میٹنگ میں ٹکرا گئے۔امپیریل کونسل کا رُکن ہونے کی حیثیت سے ایم اے جناح کو سوسائٹی میںاعلیٰ مقام حاصل ہوگیا۔ قائداعظم محمد علی جناحؒ نے 1916ءمیں لکھنو¿ میںمسلم لیگ اور کانگریس کے اجلاس کی صدارت کی اور اُس میں مسلمانوں کی نمائندگی اعلیٰ طریق سے کی۔ مسلم لیگ نے اپنے سالانہ اجلاسوں میں مسلمانوں کےلئے جداگانہ انتخاب کا اُصول منظور کیاتھا،اب لکھنو¿ اجلاس میں اس اصول کے علاوہ صوبو ں کی خودمختاری اور مرکزی کونسل میں مسلمانوں کےلئے ایک تہائی نمائندگی کے حق کافیصلہ کیا گیا۔ یہ پیکٹ” میثاق لکھنؤ“ کہلایا۔

شخصیت کے اعتبار سے بیرسٹرقا ئداعظم محمد علی جناحؒ بڑے خوبصو رت تھے۔ وہ جاذبِ نظرلباس پہنتے تھے۔خوش اخلاقی اُن کا دستور تھا۔مدلل انداز کی گفتگو تھی۔دلکش شخصیت تھی،لارڈ ای ایس مانٹیگو ہندوستان کے وزیر تھے۔اُس نے قا ئداعظم محمد علی جناحؒ کی ذہانت،دلیل اور گفتگو کی بڑی تعریف کی۔1914ءمیں جنگ عظیم کا زمانہ تھا۔ گاندھی جی نے انگریز کی حمایت کی مگر مسٹر جناح ؒنے کہا:

” میں ایسی قرارداد کو سپورٹ کرسکتا ہوں جو قومی تقاضوں سے ہم آہنگ ہوورنہ نہیں۔“

رولٹ ایکٹ کے تحت1919ءمیں جلیانوالہ باغ امرتسرکے جلسے میں فائرنگ ہوئی جس میں کئی نہتے انسان تڑپ تڑپ کر مر گئے ۔اِس پر 1919ءمیں برطانوی حکومت نے ڈیفنس آف انڈیا ایکٹ پاس کیا جس کی رُو سے شہری آزادیوں کو ختم کردیا گیا۔ قا ئداعظم محمد علی جناحؒ نے کونسل میں رولٹ ایکٹ کے خلاف تقریر کی اور جنرل ڈائیر کی فائرنگ کی مذمت کی۔ اس طرح امپیریل لیجسلیٹو کونسل میں18جنوری 1919ءکو بل پیش کر دیئے:

1۔ انڈین پینل کوڈ میں اس طرز کی تبدیلی کی جائے کہ حکومت کے خلاف کسی سرگرمی یا انقلابی تحریک کو روکا جاسکے یا کچلا جائے جو انڈین ریاست کو نقصان پہنچا سکے۔

2۔ حکومت ہند کو پاور دی جائے کہ اِن حالات میں حکومت شارٹ کٹ عمل کو اپنا لے تاکہ انقلابی سرگرمیوں کا سدِ باب کیا جائے۔

لاہور کے مقامی لیڈرزنے اِس بل کی مخالفت کی۔اِس بل کے خلاف جلسے ہونے لگے اور عام آدمی کی حفاظت ، جذبات کے حق میں نعرے لگائے گئے۔ ان زعماءمیں ہرکرشن لعل ایک مشہور تاجر،لالہ دنی چند اونچے درجہ کا وکیل تھاجو آریہ سماج کا بھی ممبر تھا۔ رام مہاج چوہدری ایک نوجوان برہمن وکیل،گوگل چندنارائن وکیل،سرفضل حسین اور دیگر لوگ شامل تھے۔امرتسر میں اِسی ایکٹ کی وجہ سے جلیانوالہ باغ میں فائرنگ کی۔یہ جگہ راقم نے5دسمبر2004ءکو اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ جلیانوالہ باغ کی چار دیواری کے اندر سے دروازے بند کر دیئے گئے۔کوئی شخص بہانے سے بھاگ نہیں سکتاتھا۔بڑے چھوٹے لو گوں نے تالاب میں چھلانگیں لگائیں۔لہٰذایہ ایکٹ اسطرح ہندوستانیوں کےلئے استعمال ہوا۔

رولٹ لایکٹ 1919ءنے لاہور ڈویژن کی آبادی کو بے حد متاثر کیا۔یہاں طرح طرح کے لوگ مختلف تہذیبوں سے وابستہ تھے۔مذہب وثقافت جُدا رہتے تھے۔ لوگوںکی سیاسی اور اقتصادی سرگرمیوں پر پابندی ایڈمنسٹریشن نے لگا دی ہے۔ ساتھ حکومت برطانیہ جنگ عظیم کے اثرات سے بھری ہوئی تھی۔ تاہم آرٹسٹ اور مزدور سخت حکم نامے سے تنگ تھے اور ردِ عمل کا جذبہ لوگوں میں پیدا ہونے لگا کہ اُن کے مذہبی رسومات پر پابندی عائد ہونے لگی۔ ساتھ آج کی طرح مہنگائی ہونے لگی جس سے عوام کا طرزِ زندگی متاثر ہوا۔ قوت خریدنے کمر توڑ دی۔ لاہور ڈویژن میں بے چینی ہونے لگی اور مقامی لیڈرز اور کانگریس نے اِس ایکٹ کو بے انصافی قرار دیا۔

رولٹ ایکٹ 1919ءمیں اس لئے بنا یا گیا تاکہ کسی جگہ انقلابی سرگرمیوں کو روکا جا سکے۔ اس ایکٹ کا ردِعمل بنگال،ماشٹریہ اور پنجاب میں ہونے لگاکہ انگریزی راج کے سول سرونٹ لوگوں پر سختی کرتے تھے لہٰذا لوگ احتجاج(Agitation)پر تیار ہو نے لگے۔ مسئلہ یہ ہوا کہ1917ءمیں برطانیہ کی حکومت نے ”جسٹس رولٹ“ کے تحت ایک کمیٹی تشکیل دی جوانقلابی سرگرمیوں کا جائزہ لے اور تجاویز پیش کرے کہ کس طرح کوئی ایکٹ بنایا جائے تاکہ اشتعال انگیز سرگرمیوں کو روکا جاسکے۔ لہٰذا رولٹ کمیٹی نے حالات کا جائزہ لیا اور چند تجاویز پیش کی گئیں ۔ برطانوی حکومت کو انقلابی سرگرمیوں پر کافی توجہ دینا ہوگی۔سفارشات دو بلوں (Bills) کی شکل میں تیار ہوئیں۔

بیرسٹر محمد علی جناح نے اپنی قانونی قابلیت اور سیاسی شعور اور وژن( Vision) سے چند برسوں میں انڈیا کی سیاست میں واضح مقام حاصل کر لیا۔ اس حد تک اُن کی ذہانت نے لوگوں کو مجبور کیا کہ ”ہندو“ کانگریس کے لیڈر اُن کو ہندو مسلم اتحاد کا داعی پکارنے لگے۔ اُن کا وطیرہ اخلاق، بات چیت،نظریہ،فرقہ وارانہ چپقلش کے خلاف تھا۔ آپ صاف ستھری آزادی کی سیاست کرنے کے حامی تھے۔ آزادی مذہب پر اُن کا بڑا پختہ یقین تھا۔

بیرسٹر محمد علی جناحؒ نے جب دیکھا کہ رولٹ بل(Rowlatt Bill)کی وجہ سے ہندوستانیوں کی شہری آزادیوں (Civil Liberties)کو محدود کر دیاگیاہے تو آپ نے نہایت جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے امپیریل لیجسلیٹو کونسل آف انڈیا سے مستعفی ہونے کافیصلہ کر لیا۔حالانکہ اِس معاملے میں مذہب کا تعلق نہ تھا۔ مگر وہ شہریوں کی آزادی کو محدو دنہیں دیکھنا چاہتے تھے اور بعد میں اعلانیہ اس بل کی پُر زور قانونی اعتبار سے مخالفت کی اوراس طرح خود اِس بل کی مخالفت ہونے لگی۔امرتسر میں جلیانوالہ باغ میں انگریز کی بربریت کے نشان موجود ہیں۔”No Man's Liberty should be taken away for a single minute without a proper Judicial inquiry.“کسی انسان کی آزادی اظہار ایک منٹ کےلئے بھی محدود نہیں کی جاسکتی جب تک کہ اُس کے خلاف قانونی تفتیش شامل نہ ہو۔“

وہ لوگوں کے حقوق کےلئے لڑنے والے قانون دان ،جوشیلے بیرسٹر تھے۔ تاہم اپنے حقوق کےلئے مزاحمت کرنا جانتے تھے۔ جس طرح بمبئی میں جناح ہال کے سلسلے میں اس وقت کے گورنرولنگٹن کےلئے استقبالیہ دعوت رکھی گئی تھی۔ آپ نے ہمیشہ سول لبرٹی کےلئے جدوجہد کی۔جناح کو ان قانونی وجوہات کی بناءپر لوگوں نے” فخر انڈیا“Pride of Indiaکاخطاب دیا۔

خلافت عثمانیہ کے تحفظ کےلئے 1919ءمیں لکھنؤ میں خلافت کانفرنس کا انعقاد ہوا۔اس تحریکِ خلافت میں مہاتماگاندھی بھی شامل ہو گئے ۔ان کے پیروکار عبدالغفار خان عرف سرحدی گاندھی نے اُن کو ترغیب دی تھی۔ نوجوان بیرسٹر قا ئداعظم محمد علی جناحؒ کو اس بات پر اتفاق تھا کہ مسلمانوں کے روحانی مرکز خلافت عثمانیہ کو قائم رہنا چاہئے اور ترکی کے حصے بخرے نہیں ہونے چاہئیں۔ لیکن انہوں نے گاندھی جی کی غلط حکمت عملی کو سپورٹ نہیں کیا۔بلکہ کہاہمارے طلبہ تعلیمی اداروں کا بائیکاٹ نہ کریں۔ اپنی تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھیں اور مسلمانوں کو ہجرت کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ اس پالیسی کا مقصد گاندھی جی کا مسلمانوں کو اقتصادی طور پراور بھی کمزور کرنا ہے۔یہی وجہ ہے کہ ایم اے جناح عملی طور پر تحریک خلافت سے علیٰحدہ رہے۔کیونکہ قائداعظم محمد علی جناحؒ قانون دان تھے اور آئین پر اُن کی بڑی گرفت تھی۔ وہ مسلمانوں کو تعلیم اور معاشیات میں آگے لے جانا چاہتے تھے۔

قائداعظم محمد علی جناح ؒ نے اِن سیاسی حالات اور گاندھی جی کی روش سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ کانگریس کسی صورت میں مسلمانوں کے مفاد کا کوئی پروگرام نہیں رکھتی۔لہٰذا 1920ءمیں ایم اے جناح نے کانپور میں کانگریس سے علیٰحدگی اختیار کرلی ۔ گاندھی جی نے ایک قرار داد مسلم لیگ اور کانگریس کے مشترکہ اجلاس میں پیش کی کہ انڈین نیشنل کانگریس آزادی کےلئے آئینی ذرائع کے بجائے جائزاور پُر امن طریقے سے آزادی حاصل کرے۔ قا ئداعظم محمد علی جناحؒنے اِس بل کی مخالفت کی کیونکہ یہ غلط راستہ ہے۔قا ئداعظم ؒ نے کہا کہ قانونی طریق کارہی ہمیشہ صحیح ہوتا ہے ۔

قا ئداعظم محمد علی جناحؒ کانگریس سے اپنی سمت ،اپنا راستہ بدل کر صرف آل انڈیا مسلم لیگ سے وابستہ ہو گئے اور کانگریس کا دامن ہمیشہ کےلئے چھوڑدیا۔ قائداعظم محمد علی جناحؒکسی جلسے جلوس میں عوام کو جھوٹی باتوں سے متاثر نہیں کرتے تھے۔پھر بھی عوام میں ہردلعزیز ہوتے گئے۔ اس طرح آپ 14نومبر1923ءکودوبارہ مرکزی قانون ساز اسمبلی کے بلا مقابلہ رکن منتخب ہو گئے۔ 31جنوری1924ءکو دہلی میںاجلاس ہوا۔ افتتاحی تقریب کے بعد قا ئداعظم محمد علی جناحؒ نے بڑی مدلل تقریر کی اور جمہوری اصولوں کی خاطر تمام آزاد ارکان کو مشورے کےلئے مدعو کیا۔ اس مشورہ کا نتیجہ یہ نکلا کہ36سرکاری ارکان کے مقابلے میں سوراج پارٹی کے42اور آزاد پارٹی کے23ارکان نے ملکر اپنی نئی نیشنلسٹ پارٹی کی بنیاد رکھی۔ گویاجناح کے حُسنِ خیال اور ذہانت نے لیڈر شپ کے شراروں کو اُجاگر کیا اور وہ اُمت مسلمہ کے نہایت شائستہ رہنما بن گئے۔

قا ئداعظم محمد علی جناحؒ کا فکر و عمل اب ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر متحد اور متفق رکھنا تھا اور ان کی زندگی کی یہی آرزو پوری ہو گئی۔وہ کانگریس میں رہ کر اوراُن کے عزائم کو دیکھ کر اس نتیجہ پر پہنچے کہ یہ لوگ آئین مرتب کرتے وقت ہندوستان کے مسلمانوں کی مناسب نمائندگی ،مذہبی آزادی اور دیگر معاملات میں حقیقت پسندی سے کام نہیں لیں گے۔ لہٰذا قا ئداعظم محمد علی جناحؒ نے اپنے آپ کو کانگریس کے خول سے باہر نکالا اور علیٰحدگی اختیار کرلی۔

قائداعظم محمد علی جناحؒ نے20مارچ1927ءکودہلی مسلم کانفرنس کے اجلاس کےلئے بڑے بڑے زعماءکو دعوت دی تاکہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کے مفاد کو محفوظ رکھا جائے۔ اس اجلاس میں مولانا محمد علی جوہر ،سرعلی امام،راجہ صاحب آف محمود آباد، نواب اسماعیل خان،مفتی کفایت اللہ،ڈاکٹر ایم اے انصاری اور سرمحمد شفیع جیسے قابل ذکر رہنما شریک ہوئے۔ اس اجلاس میں جو تجاویز پاس ہوئیں اُن کو دہلی تجاویز کہا گیا جو بعد میں مئی 1927ءمیں بمبئی کے آل انڈیا کانگریس کے اجلاس میں منظور کی گئیں۔ اس طرح بیرسٹر قائداعظم محمد علی جناحؒکی سیاسی بصیرت کی دھوم سارے ہندوستان میں پھیل گئی۔ یہ آخری کاوش تھی کہ ہندوﺅں اور مسلمانوں کے درمیان مفاہمت ہو جائے۔دہلی تجاویز میں مطالبہ کیا گیا تھا:

1۔سندھ کو بمبئی سے علیٰحدہ کر کے ایک جُدا صوبہ بنایا جائے۔

2۔سرحد اور بلوچستان کے علاقے بڑے پسماندہ ہیں، ان میں اصلاحات نافذ نہیں لہٰذا اِن دونوں علاقوں میںدوسرے صوبوں کی طرح اصلاحات نافذ کی جائیں۔

3۔پنجاب اور بنگال میں مسلمانوں کی کافی آبادی ہے مگر ان کی نمائندگی مجالس قانون ساز میںآبادی کے تناسب سے نہیںہے۔ لہٰذا مسلمانوں کی نمائندگی ان کی آبادی کے تناسب سے کی جائے ۔

4۔جن صوبوں میں مسلمان اقلیت میں ہیں،ان کا اضافی تناسب برقرار رکھا جائے۔

5۔مرکزی اسمبلی میں مسلم نمائندگی 33%سے کم نہ ہو۔

آپ اندازہ لگائیں کہ شمال مغربی ہندوستان یعنی موجودہ پاکستان کے صوبہ سرحد اور بلوچستان میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ تھی۔ان علاقوں میں اصلاحات نافذ اس لئے نہیں کی گئیں کہ مسلمان پس ماندہ ہی رہےں۔ان کی نمائندگی کا تناسب بھی اسمبلیوں میں کم تھا۔ پنڈت موتی لعل نہرو (والدجواہر لعل نہرو) نے اگلے سال اگست1928ءمیں آل پارٹیز کانفرنس کا اجلاس منعقد کیا۔ موتی لعل ایک کمیٹی کے سربراہ ہو گئے۔ انہوں نے نہرو رپورٹ تیار کی۔ دہلی تجاویز کو اہمیت نہ دی گئی۔ بلکہ نہرو رپورٹ تو بیرسٹرقا ئداعظم محمد علی جناحؒ کی دہلی تجاویز کا جواب تھی۔ کانگریسی رہنماﺅں کی دوغلی پالیسی کا علم ہوگیا اور نہرو رپورٹ سے قا ئداعظم محمد علی جناحؒ بالکل مایوس ہوگئے ۔انہیں یقین ہو گیاکہ کانگریسی رہنما کسی موقع پر بھی مسلمانوں کے حقوق کی پاسداری نہیں کرسکتے۔لہٰذا ایم اے جناح نے صاف الفاظ میں کہا:

اب ہمارے راستے جُدا جُدا ہیں۔

بیرسٹر محمد علی جناح کی رگوں میں اسلامی جوش وجذبہ نے مزید کروٹ لی اوراُنہوں نے بڑی محنت سے مسلم لیگ کا اجلاس دہلی میں منعقد کیا۔ اس سے قبل مرکزی اسمبلی دہلی (1929ء) میں انہوں نے نہرو رپورٹ کے حوالے سے اعلان کیاکہ یہ رپورٹ مسلمانوں کےلئے قابل قبول نہیںہے۔چنانچہ اس اجلاس میں مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کےلئے تجاویز سامنے آئیںجوایم اے جناحؒ کے ”14نکات“ کے طور پر مشہور ہوئیں۔ قائداعظم کے 14نکات مسلمانوں کی آرزواور دِل کی آواز بن گئے۔ ہندوﺅں اور کانگریس نے 14 نکات کو مسترد کردیا اور نہرورپورٹ کو نافذ کرنے پر زور دیا۔

کانگریس کو نہرورپورٹ نافذ نہ ہونے پر بڑی مایوسی ہوئی۔چنانچہ اس نے حکومت برطانیہ کے خلاف عدم تعاون اور سول نافرمانی کی تحریک چلانے کا فیصلہ کرلیا اور ہندوستان بھر میں ہندو تحریکوں اور کانگریس کے ورکروں نے قانون شکنی کی تیاریاں کرلیں۔ مسلمان زعماءنے فیصلہ کیا کہ مسلمان اِس تحریک سے الگ رہیں گے۔ قائداعظم نے کہا کہ یہ تحریک ہندومہاسبھا ایک فرقہ پرست جماعت کی ہے جوگاندھی جی کے زیر اثر ہے۔ یہ مسلمانوں کی تباہی کا سوچتے ہیں۔گویا محمد علی جناح کی سیاست فہمی اور شخصیت نکھرنے لگی۔ ( جاری ہے )

کتاب ”مسلم لیگ اورتحریکِ پاکستان“ سے اقتباس (نوٹ : یہ کتاب بک ہوم نے شائع کی ہے، ادارے کا مصنف کی آراءسے متفق ہونا ضروری نہیں ۔ )