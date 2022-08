تخلیقی عمل روزمرہ معمولات اور کوٹہ سسٹم کا محتاج نہیں، اس کےلئے آگے بڑھنے کی جستجو ضروری ہے تخلیقی عمل روزمرہ معمولات اور کوٹہ سسٹم کا محتاج نہیں، اس کےلئے آگے بڑھنے ...

مترجم:علی عباس

قسط: 60

ؒجب ہم ’ ’تھرلر“ پر کام شروع کرنے والے تھے، میں نے پال میکارٹنی کو لندن بلایا او اس بار اُس سے کہا، ”آﺅ ساتھ کام کریں اور کچھ کامیاب گیت تخلیق کریں۔“ ہم نے مشترکہ طور پر "Say Say Say" اور "The Girl is Mine"پروڈیوس کیا۔

میں نے اور کوئنسی نے بالآخر"The Girl is Mine"کو ”تھرلر“ کے حتمی اول گیت کے طور پر منتخب کیا۔ دراصل ہمارے پاس انتخاب کے زیادہ مواقع نہیںتھے۔ جب آپ کوایک گیت میں اس طرح کے دو بڑے ناموں کا ساتھ میسر ہو تو یہ پہلے نمبر پر آتا ہے یا بُری طرح پِٹ جاتا ہے اور ہمیں ایسا ہونے سے روکنا تھا۔

میں نے جب پال سے ملاقات کی تو میں اُس کے احسان کا بدلہ چکانا چاہتا تھا جو اُس نے میرے لئے’ ’ آف دی وال“ کے گیت"Girl Friend" میں تعاون کر کے کیا تھا۔ میں نے "Girl is Mine"لکھا تھا جس کے بارے میں میں جانتا تھا کہ اس میں اُس کی اور میری آواز بہتر رہے گی اور ہم نے "Say Say Say"پر بھی اکٹھے کام کیا تھا جسے بعد ازاں ہم نے بیٹلز کے بے مِثل پروڈیوسر جارج مارٹن کے ساتھ ختم کیا تھا۔

پال "Say Say Say"کا معاون مصنف تھا، وہ ایک ایسا شخص تھا جو سٹوڈیو میں تمام ساز بجا اور ہر کام کر سکتا تھا اور میں اُس کے سامنے بچہ تھا جویہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے باوجود ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ برابری کی سطح پر کام کیا تھا اور لطف اندوز ہوئے تھے۔ میرے لئے یہ تعاون اعتماد کے حوالے سے ایک قدم آگے بڑھانے کے مانند بھی تھا کیونکہ اس سٹوڈیو میں کوئنسی جانزموجود نہیں تھا جو میری غلطیوں کی اصلاح کے لئے میری جانب دیکھ رہا ہو۔ پال اور میں نے یکساں تصور پر تبادلہ خیال کیا کہ ایک پاپ گیت کو کیسا ہونا چاہئے اور اُس کے ساتھ کام کرنا کسی دعوت کی طرح تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ جان لینن کی وفات کے بعد سے اُس نے توقعات کے مطابق زندگی گزاری تھی، لوگوں کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ اُس پر اُنگلیاں اُٹھاتے۔ پال میکارٹنی نے اس موسیقی کی صنعت اور اپنے شائقین کو بہت کچھ دیا ہے۔

بالآخر میں نے اے ٹی وی کی موسیقی سے متعلق کیٹلاگ خریدلی جس میں لینن اور میکارٹنی کے کئی ایک لازوال گیت شامل تھے لیکن بہت سارے لوگ اس بارے میں نہیں جانتے تھے کہ وہ پال تھا جس نے مجھے موسیقی کی اشاعت کی جانب مائل کیا۔ میں پال اور لنڈا کے گھر میں رہ رہا تھا جب پال نے مجھے موسیقی کی اشاعت میں اپنی دلچسپی کے بارے میں آگاہ کیا۔ اُس نے مجھے ایک چھوٹی سی کتاب دی جس کے سرورق پر ایم پی ایل کا عکس تھا۔ میں نے کتاب کو کھولا تو وہ مسکرا دیا کیونکہ وہ آگاہ تھا کہ مجھے مندرجات پُرکشش لگنے جا رہے تھے۔ اس میں اُن تمام گیتوں کی فہرست موجود تھی جو پال کی ملکیت تھے اور وہ طویل عرصہ سے گیتوں کے حقوق خرید رہا تھا۔ اس سے قبل مجھے کبھی گیت خریدنے کا خیال نہیں آیا تھا۔اے ٹی وی کی موسیقی کی کیٹلاگ میں پال میکارٹنی کے بہت سارے گیت فروخت کے لئے پیش کئے گئے تھے لہٰذا میں نے نیلامی میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا۔

میں خود کو ایسے موسیقاروں میں شمار کرتا ہوں جو حادثاتی طور پر بزنس مین ہیں اور پال اور میں نے کاروبار کی مشکلات، اشاعت کی اہمیت، رائیلٹی اور گیت نگاری کی عظمت کے بارے میں جانا۔ گیت نگاری کو مقبولِ عام موسیقی کے لئے انتہائی اہم تصور کیا جانا چاہئے۔ تخلیقی عمل روزمرہ معمولات اور کوٹہ سسٹم کا محتاج نہیں، اس کے لئے الہام اور آگے بڑھنے کی جستجو ضروری ہے۔ جب میرے خلاف استغاثہ دائر کیا گیا تھا، مجھے "Girl is Mine"کی وجہ سے اس اذیت سے نہیں گزرنا پڑا، میری قطعی طور پر خواہش رہی ہے کہ میں اپنی ساکھ بحال رکھوں۔ میں نے کہا تھا کہ میں نے اپنے بہت سارے خیالات خوابوں سے مستعار لئے ہیں، جسے کچھ لوگوں نے بچنے کا آسان راستہ تصور کیا لیکن یہی حقیقت ہے۔ ہماری انڈسٹری وکلاءپر بہت زیادہ انحصار کرتی ہے کہ کسی بھی چیز پر استغاثہ دائر کر دیا جاتا ہے جو آپ نے نہیں کیا اور آپ اس عمل کا حصے دکھائی دیتے ہیں جیسے ہم نوواردوں کے لئے ہونے والے مقابلوں میں فتح یاب ہونے کے عادی تھے۔( جاری ہے )

نوٹ : یہ کتاب ” بُک ہوم“ نے شائع کی ہے ۔ ادارے کا مصنف کی آراءسے متفق ہونا ضروری نہیں ۔(جملہ حقوق محفوظ ہیں )۔