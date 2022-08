شعیب ملک نے بھارت کے خلاف میچ میں سب سے زیادہ کمی کس کھلاڑی کی محسوس کی ؟ پیغام جاری کرتے ہوئے بتا دیا 

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن )ایشیا کپ ٹی ٹوئنٹی ٹورنامنٹ کے گروپ میچ میں بھارت نے پاکستان کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد آخری اوور میں 5 وکٹوں سے شکست دی ہے ۔

بھارت نے پاکستان کا 148 رنز کا ہدف آخری اوور میں 5 وکٹوں کے نقصان پر پورا کیا، بھارت کی جانب سے رویندرا جڈیجا اور ویرات کوہلی 35،35 رنز بناکر نمایاں رہے۔پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شعیب ملک، فاسٹ بولر شاہین شاہ اور محمد وسیم جونیئر پاک بھارت ٹاکرا دیکھنے کے لیے سٹیڈیم میں موجود تھے۔

میچ دیکھتے ہوئے شعیب ملک نے دبئی انٹرنیشنل کرکٹ اٹیڈیم میں شاہین شاہ کے ساتھ بیٹھتے ہوئے ایک ویڈیو ریکارڈ کی جس میں انہوں نے کہا کہ’آج ہم بھارت کے خلاف میچ میں سب سے زیادہ فاسٹ بولر شاہین شاہ آفریدی کی کمی محسوس کر رہے ہیں‘۔بعد ازاں سابق کپتان نے یہ ویڈیوسوشل پر اپ لوڈ کی۔ویڈیو میں شاہین آفریدی کو شیعب ملک کے ہمراہ مسکراتے ہوئے دیکھا گیا۔واضح رہے کہ شاہین آفریدی اور محمد وسیم جونیئر انجری کے باعث ایشیا کپ سے باہر ہیں لیکن قومی ٹیم کے ساتھ ہی دبئی میں موجود ہیں۔

