پی ٹی آئی کے رہنما شوکت ترین کی پنجاب کے وزیر خزانہ کے ساتھ مبینہ ٹیلی فونک گفتگو  لیک ہو گئی 

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر شوکت ترین کی وزیر خزانہ پنجاب کے ساتھ ٹیلیفونک کال لیک ہو گئی ، جس میں شوکت ترین وزیر خزانہ پنجاب سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسا سین کرینگے کہ یہ نظر ہی نہ آئے کہ ہم ریاست کو نقصان پہنچا رہے ہیں ۔

نجی ٹی وی "جیو نیوز "کے مطابق ٹیلیفونک کال کے آغاز میں شوکت ترین وزیر خزانہ پنجاب اویس لغاری سے کہتے ہیں کہ سر کیسے ہیں آپ ، جس پر اویس لغاری کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں، بس ایک منٹ ۔ شوکت ترین کہتے ہیں کہ یہ جو آئی ایم ایف کو 750 ارب کی کمٹمنٹ دی ہے ، آپ سب نے سائن کیا ہے ، تو اپ نے ابھی کہہ دینا ہے کہ جو کمٹمنٹ ہم نے دی تھی وہ سیلاب سے پہلے کی تھی ، سیلاب کی وجہ سے ہمیں بہت پیسہ خرچ کرنا پڑے گا ، تو اس لئے ہم آپ کو بتا رہے ہیں ابھی سے اب ہم یہ کمٹمنٹ پوری نہیں کر پائیں گے ، جس پر وزیر خزانہ پنجاب کہتے ہیں جی بالکل ۔ شوکت ترین کہتے ہیں بس یہی آپ نے لکھنا ہے اور کچھ نہیں لکھنا ۔

شوکت ترین کہتے ہیں ہم سب چاہتے ہیں کہ ان پر دباؤ پڑے ، یہ جو اپنا الو کھینچ رہے ہیں ، ہمیں اندر کرا رہے ہیں ، ہم پر دہشتگردی کے الزامات لگائے جا رہے ہیں یہ سپاٹ فری جا رہے ہیں وہ نہیں ہونے دینا ہے ، تیمور بھی ایک گھنٹے میں کر کے بھیج رہے ہیں ، آپ بھی زرا کہیں مجھے بھیج دیں ،اور پھر ہم یہ کر کے اس کو پھر وفاقی حکومت کو بھیج دیں گے ، پھر ہم اس کو آئی ایم ایف کے نمائندوں کو بھی ریلیز کر دینگے ۔

The full plot to sabotage the IMF deal. The culprits, the agenda, the directors are well known. pic.twitter.com/GiiieO4EZd