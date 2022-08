” اس میں کچھ بھی غلط یا غیر قانونی نہیں ہے “ شیریں مزاری نے شوکت ترین کی صوبائی وزراءخزانہ کے ساتھ لیکن ہونے والی آڈیو پر موقف جاری کر دیا 

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن ) پاکستان تحریک انصاف کی رہنما شیریں مزاری نے کہا ہے کہ شوکت ترین کی صوبائی وزیر خزانہ کے ساتھ گفتگو کی لیک ہونے والی آڈیو میں نہ کچھ غلط ہے اور نہ ہی غیرقانونی ہے۔

ٹویٹر پر جاری پیغام میں شیریں مزاری کا کہناتھا کہ ”تو اب صوبائی وزیرخزانہ اور شوکت ترین کے درمیان آڈیو لیک کردی گئی۔ آڈیو گفتگو میں نہ تو کچھ غیر قانونی ہے اور نہ ہی غلط ہے۔ ہم نے ان شرائط کی کھل کر مخالفت کی ہے جس پر امپورٹڈ حکومت آئی ایم ایف سے قرض لے رہی ہے۔اگر کچھ غیر قانونی ہے تو ٹیلیفون ریکارڈنگ ہے جو کہ عدالتی حکم کے بغیر کی گئی، یہ جرم ہے ۔

So audio call btwn Tarin & prov FM leaked. There is nothing illegal or wrong in the convo. We have publicly opposed the terms on which imported govt is taking loan from #IMF. But what is illegal is the wire tapping done on conversation without court order. A criminal offence.