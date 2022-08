دنیا کے امیر ترین شخص ایلون مسک بھی بڑھتی توند سے پریشان،  ڈائٹنگ شروع کر دی 

کیلیفورنیا( ڈیلی پاکستان آن لائن) دنیا کے امیر ترین شخص ایلون مسک بھی اپنی توند اور وزن کے بڑھنے پر پریشان ہو گئے اور ڈائٹنگ شروع کر دی ۔

کچھ عرصہ قبل ایک ساحلی مقام کی تصاویر وائرل ہوئی تھیں جن میں ایلون مسک کی توند نکلتی ہوئی صاف محسوس ہو رہی تھی جس کے بعد ایلن نے روزے رکھنے شروع کر دیے اور آج کل وہ خالی پیٹ رہتے ہیں ۔

On advice of a good friend, I’ve been fasting periodically & feel healthier