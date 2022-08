پاکستانی فوجیوں نے گانا چلایا، بھارتی فوجی سدھو موسے والا کے گانے پر ڈانس کرتے رہے، ویڈیو سامنے آگئی

نئی دہلی(مانیٹرنگ ڈیسک) سرحد پر پاک فوج کے جوانوں کی طرف سے مشرقی پنجاب کے آنجہانی گلوکار سدھو موسے والا کا گیت سپیکرز پر بجانے اور بارڈر کے اُس پار بھارتی فوجیوں کے اس پر ڈانس کرنے کی ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل ہو گئی۔ انڈیا ٹوڈے کے مطابق یہ ویڈیو بھارت کے پولیس سروس آفیسر ایچ جی ایس دھالیوال کی طرف سے اپنے ٹوئٹر اکاؤنٹ پر پوسٹ کی گئی ہے۔

یہ ویڈیو کسی پہاڑی علاقے میں سرحد پر بنائی گئی ہے جہاں ایک طرف پاک فوج کا مورچہ ہے اور کچھ فاصلے پر دوسری طرف بھارتی فوج کا۔ پاک فوج کے جوان اپنے مورچے میں سپیکرز پر بلند آواز میں موسے والا کا معروف گانا ”بمبیہا بولے“ چلا رہے ہوتے ہیں اور بھارتی فوجی اپنے مورچے میں اس گیت پر ڈانس کر رہے ہوتے ہیں۔ایچ جی ایس دھالیوال اس ویڈیو کے ساتھ ٹویٹ میں لکھتے ہیں کہ ”بارڈر کے اُس پار بجنے والا سدھو موسے والا کا گیت، فاصلے کم کرتے ہوئے۔“

Sidhu’s songs playing across the border! bridging the divide! pic.twitter.com/E3cOwpdRvn