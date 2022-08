اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ (آئی ایم ایف) نے پاکستان کیلئے قرض کی منظوری دے دی۔

وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے تصدیق کی ہے کہ آئی ایم ایف بورڈ نے پاکستان کے ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی پروگرام (ای ایف ایف) کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر خزانہ کے مطابق بورڈ کی منظوری کے بعد پاکستان کو 1.17 ارب ڈالر کی ساتویں اور آٹھویں قسط فراہم کردی جائے گی۔

انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے بہت سے مشکل فیصلے کرکے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ وزیر خزانہ نے قرض کے اجرا کی منظوری پر قوم کو بھی مبارکباد دی۔

Alhamdolillah the IMF Board has approved the revival of our EFF program. We should now be getting the 7th & 8th tranche of $1.17 billion. I want to thank the Prime Minister @CMShehbaz for taking so many tough decisions and saving Pakistan from default. I congratulate the nation.