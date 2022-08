وفاقی حکومت کا نیشنل فلڈ رسپانس اینڈ کو آرڈی نیشن سنٹر قائم کرنے کا اعلان

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) وفاقی حکومت نے حالیہ سیلاب کی تباہ کاریوں سے نمٹنے کیلئے نیشنل فلڈ رسپانس اینڈ کو آرڈی نیشن سنٹر قائم کرنے کا اعلان کردیا۔

اس حوالے سے اعلان وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے ایک ٹویٹ میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل فلڈ ایمرجنسی میٹنگ کے دوران سیلاب کی تباہ کاریوں سے ادارہ جاتی سطح پر نمٹنے کیلئے نیشنل فلڈ رسپانس اینڈ کو آرڈی نیشن سنٹر قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کی قیادت وہ خود کریں گے جب کہ اس میں وفاقی وزرا، مسلح افواج کے نمائندے، وزرائے اعلیٰ اور ماہرین بھی شامل ہوں گے۔

وزیر اعظم کے مطابق یہ سنٹر ڈیزاسٹر منیجمنٹ اتھارٹیز ، ڈونرز اور حکومتی اداروں کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرے گا۔ اس کے علاوہ یہ سنٹر سیلاب کے حوالے سے تازہ ترین ڈیٹا اکٹھا کرکے اس کا تجزیہ کرے گا اور متعلقہ محکمے کو اس حوالے سے آگاہ کرے گا۔ یہ سنٹر ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کے ساتھ ساتھ انفراسٹرکچر کی بحالی کا کام بھی کرے گا۔

The Center will serve as a bridge between disaster management authorities, donors & government institutions. It will collect & analyse latest information & pass it on to the relevant govt agencies. It will also oversee rescue & relief work including restoration of infrastructure.