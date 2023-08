 پاکستانی ایتھلیٹ ارشد ندیم سے متعلق سوال، نیرج چوپڑا کی والدہ نے جواب دے کر صحافی کامنہ بند کردیا

چندی گڑھ(مانیٹرنگ ڈیسک) ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں ’جیولن تھرو‘کے مقابلے میں بھارت کے لیے گولڈ میڈل جیتنے والے نیرج چوپڑا کی والدہ نے سلور میڈل جیتنے والے پاکستانی ایتھلیٹ ارشد ندیم سے متعلق سوال کا انتہائی مثبت جواب دے کر بھارتی صحافی کا منہ بند کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں ایک صحافی نے نیرج چوپڑا کی والدہ سروج دیوی سے پوچھا کہ ’نیرج کے لیے ایک پاکستانی کو شکست دینا کتنی بڑی کامیابی ہے؟‘

صحافی کے اس سوال کے جواب میں سروج دیوی نے کہا کہ ”کھیل کے میدان میں ملکوں کی کوئی تقسیم نہیں ہوتی۔ تمام کھلاڑی برابر ہوتے ہیں۔ میں ارشد ندیم کے لیے بھی بہت خوش ہوں کہ اس نے سلور میڈل جیتا ہے۔“ انہوں نے کہا کہ ”دیکھو جی! میدان میں سارے کھلاڑی جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی نہ کوئی تو جیتے گا۔ کھلاڑی پاکستان سے ہو یا ہریانہ سے، اس کی کوئی بات نہیں۔ میرے لیے خوشی کی بات ہے اور جو پاکستان سے جیتا ہے میں اس کے لیے بھی خوش ہوں۔“

