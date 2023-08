نیرج چوپڑا کی والدہ نے ارشد ندیم کی تعریف کرکے بھارتی صحافی کی بولتی بند کرادی

ہریانہ (ڈیلی پاکستان آن لائن)ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل جیتنے والے بھارت کے نیرج چوپڑا کی والدہ نے پاکستانی کھلاڑی ارشد ندیم کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرکے بھارتی صحافی کی بولتی بند کرادی، ہوا کچھ یو کہ بھارتی صحافی نے اس کامیابی کو بھی سرحدی جنگ بنانے کی کوشش کرتے ہوئے نیرج چوپڑا کی والدہ سے سوال کیا کہ آپ کے بیٹے کا پاکستان کو شکست دینا کتنی بڑی کامیابی ہے؟

بغض سے بھرے بھارتی صحافی کی توقع کے برخلاف نیرج چوپڑا کی والدہ سروج دیوی نے جواب دیا کہ دیکھو جی، میدان میں جاؤ گے تو سارے کھلاڑی ہیں، کوئی نہ کوئی تو جیتے گا، پاکستان سے ہو یا ہریانہ سے ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ پاکستانی ارشد ندیم کی جیت پر بھی بہت خوش ہیں۔نیرج چوپڑا کی والدہ کےجواب پر بھارتی صحافی منہ تکتے رہ گئے،کیونکہ وہ اس جیت کو سرحدی جنگ بنانے کی کوشش کررہے تھے۔

A reporter asked #NeerajChopra 's mother about how she feels about Neeraj defeating a Pakistani athlete to win gold.



His mother said : A player is a player, it doesn't matter where he comes from, I am glad that the Pakistani player ( Arshad Nadeem) won as well.



This whole… pic.twitter.com/imk3ZHyLrC