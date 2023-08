بجلی کے بلوں سے تنگ پاکستانیوں کی حالت کے حوالے سے رمیز راجہ کی میم وائرل ہو گئی

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)سوشل میڈیا پر آج کل ایک میم وائرل ہے جس میں قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور معروف کرکٹ کمنٹیٹر رمیز راجہ کے بالوں کے سٹائل کو موضوع بنایا گیا ہے۔وائرل میم میں دکھایا گیا ہےکہ رمیز راجہ کی دو تصاویر ہیں، ایک میں ان کے بال سلجھے ہوئے ہیں اور اس تصویرکو سولر انرجی استمعال کرنے والے صارفین سے تشبیہ دی گئی ہے جو کہ بجلی کے کم بلوں کی وجہ سے خوش حال نظر آرہے ہیں۔

دوسری تصویر میں رمیز راجہ کے بال بظاہر الجھے ہوئے ہیں اور ان کی حالت کو پاکستان میں واپڈا کی بجلی استعمال کرنے والوں سے تشبیہ دی گئی ہے جو کہ بجلی کے زیادہ بلوں سے پریشان ہیں۔اس میم سے خود رمیز راجہ بھی لطف اندوز ہوئے بغیر نہ رہ سکے اور انہوں نے ایکس پر اسے شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ اچھی حس مزاح کے ساتھ زندگی بہت آسان ہوجاتی ہے۔

Life is so much easier with a sense of humour!

So bloody funny ???? pic.twitter.com/3LehYapbAt