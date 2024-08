   صنعت کی بندش حکومتی پالیسی کی ناکامی

گزشتہ ہفتے مجھے فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی قیادت نے اپنے شہر مدعو کیا تاکہ یونائٹڈ بزنس گروپ (یو بی جی) کے سرپرست اعلیٰ کے طور پر میں پاکستان کے مانچسٹر کی صنعتی بدحالی پر حکومت کے ارباب اختیار کے ضمیر کو جھنجھوڑ سکوں اور انہیں فیصل آباد کے صنعتکاروں، تاجروں اور مزدوروں کی حالت زار پر رحم کھانے کی اپیل کرسکوں۔ بزنس کمیونٹی کے لیڈر اور ایف پی سی سی آئی کے تھنک ٹینک آن پاکستان اکانومیز ریواؤل اینڈ گروتھ کے سربراہ ڈاکٹر گوہر اعجاز بھی میرے ہمراہ تھے۔ ان کے علاوہ ایف پی سی سی آئی کی نمائندگی کرتے ہوئے ذکی اعجاز اور مومن ملک لاہور سے، احمد چنائے کراچی سے، دارو خان کوئٹہ سے اور میاں عبدالحق جتوئی دادو سندھ سے فیصل آباد پہنچے تھے۔

فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں کاروباری حضرات کی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی جن میں سے ہر کوئی اپنی بپتا بیان کرنے کے لئے بے تاب تھا۔ چیمبر کے صدر ڈاکٹر خرم طارق نے لب کشائی کی تو فیصل آباد میں انڈسٹری کی تباہی کا دفتر کھول دیااور ان کے خطاب کا لب لباب یہ تھا کہ فیصل آباد رو رہا ہے۔ اس کے بعد تو جس مقرر کو موقع ملا، اس نے شہر میں صنعتی بدحالی کو جس بھی زاویے سے بیان کیا، وہی زاویہ اصل زاویہ محسوس ہوا، ان کا کہنا تھا کہ شہر میں اکثر بڑے صنعتی گھرانوں کی جانب سے اپنے صنعتی یونٹوں کو بند کئے ہوئے کئی ماہ ہو چکے ہیں۔ اب تو صورت حال یہ ہے کہ بڑے سے بڑا کباڑیہ بھی ملوں کی مشینوں کا سکریپ اٹھانے کو تیار نہیں ہے کیونکہ شہر کے گوداموں میں اب مزید سکریپ رکھنے جگہ نہیں بچی۔ ایک درمیانے درجے کے صنعتکار کا کہنا تھا کہ اس کا بجلی کا بل پانچ لاکھ سے آٹھ لاکھ ہوا تو اس نے کارخانے کو چلائے رکھا، آٹھ لاکھ سے پندرہ لاکھ ہوا تو بھی اس نے کارخانے کو تالہ نہیں لگایا مگر جب بجلی کا بل پچیس لاکھ ہوا تو اس نے کارخانہ بند کر دیا۔ پاور لومز والوں کی بد حالی کا بیان شروع ہوا تو لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے پائے گئے۔

اکثر اراکین چیمبر نے بتایا کہ شہر میں حلق سے فلک تک بے روزگاری اور بھوک کا راج ہے جس کے سبب سٹریٹ کرائم میں اضافہ ہو گیا ہے۔ راہزن چند ہزار روپے لوٹنے کی خاطر لوگوں کی جان لینے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ ایک مل مالک نے بتایا کہ رواں مہینے کے آغاز میں ایک صبح وہ اپنی مل پہنچا تو ایک سو کے قریب مزدور مل کے مرکزی گیٹ پر احتجاج کر رہے تھے۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ ایک دن پہلے انہیں ماہانہ تنخواہ ملی تھی اور ان میں سے چالیس پینتالیس مزدوروں کو ان کے دیہات کے راستے میں گھر جاتے ہوئے لوٹا گیا تھا۔ وہ احتجاج کر رہے تھے کہ ان کے گھر میں کھانے کو زہر بھی دستیاب نہیں ہے۔ مل مالک نے کہا کہ اس نے اپنی مدعیت میں اس راہزنی کے خلاف پولیس رپورٹ لکھوائی مگر ایک ماہ گزر گیا اور کوئی بھی راہزن گرفتار نہیں ہوا،اس موقع پر یہ بھی سننے کو ملا کہ راہزن باقاعدہ ناکے لگا کر لوگوں کو لوٹ رہے ہیں اور شہر سے ملحقہ دیہی علاقوں سے تعلق رکھنے والے مزدوروں سے چھینا جھپٹی معمول کی بات بن چکی ہے، اس کے باوجود کہ آئی جی پنجاب بطور خاص فیصل آباد تشریف لے گئے تھے مگر اس کے بعد بھی صورت حال میں کوئی قابل ذکر تبدیلی نہیں آئی۔چیمبر میں موجود اراکین کی متفقہ رائے تھی کہ صنعتوں کے بند ہونے کے سبب بے روزگاری کے ہاتھوں تنگ آ کر لوگ سٹریٹ کرائم پر مجبور ہیں اور اگر حکومت نے آئی پی پیز کے چنگل سے ملک کی جان نہ چھڑوائی تو شہر میں بنگلہ دیش اور سری لنکا جیسے حالات ہو جائیں گے اور لوگ صنعتکاروں اور مل مالکان کے گھروں سے اسی طرح استعمال کی اشیاء اٹھاتے پائے جائیں گے جس طرح بنگلہ دیش اور سری لنکا میں دیکھنے کو ملا تھا۔

میں نے فیصل آباد چیمبر کے اراکین سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ بہت دکھ اور افسوس کی بات لگتی ہے جب ہم حکومت کو بتاتے ہیں کہ بجلی کے ناقابل برداشت بلوں کی وجہ سے فیصل آباد میں 100 سے زائد چھوٹے اور بڑے کارخانے بند ہو گئے ہیں، اس صورت حال میں بینک تو کسی گدھ کی طرح ان بند یونٹوں کی انتظامیہ کو نوچنے کے لئے تیار ہوں گے،اس لئے ممکن ہے کہ بہت سے ایسے کارخانہ دار مزید ہوں جو بتانا بھی نہ چاہتے ہوں کہ ان کی فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں کہ کہیں بینک کا عملہ آ کر انہیں ذلیل و خوار نہ کرنا شروع کر دے، اس سے بھی بڑھ کر میرا دکھ ان مزدوروں کے حوالے ہے جو بے روزگاری کا سامنا کر رہے ہیں،ان کے گھروں کا چولھا کیسے جل رہا ہو گا؟ ان کے بچے سکول کیسے جا پارہے ہوں گے؟ اگر گھر میں کوئی بیمار ہو گا تو دوا دارو کیسے ہو رہا ہو گا؟ ملک میں بے روزگاری کا عالم یہ ہے کہ ڈگری ہولڈر بھی ڈرائیور کی نوکری کرنے کے لئے تیار ہیں۔ آخر حکومت کیوں صورت حال کی نزاکت کو نہیں بھانپ رہی؟ حکومت کیوں کاروباری برادری کی بات نہیں سن رہی؟ جب ہم نے فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے آئی پی پیز کا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیا ہے تو حکومت کیوں اس مسئلے کو حل کرنے میں تاخیر کا مظاہرہ کر رہی ہے؟ اب تو یہ بات ملک کے بچے بچے کو پتہ لگ چکی ہے کہ آئی پی پیز کی بند کپیسٹی کے عوض حکومت دو کھرب روپیہ ادا کر رہی ہے جسے بجلی کے ناقابل برداشت بلوں کی صورت میں عوام کی جیبوں سے نکالا جاتا ہے۔ امریکی ڈالروں میں یہ رقم سات ارب ڈالر بن جاتی ہے۔ یہ ادائیگی بجلی کے ان کارخانوں کو کی جا رہی ہے جو بند پڑے ہیں اگر حکومت نے ٹرانسمیشن لائنیں نہیں ڈالی ہیں تو اس میں بجلی کے صارفین کا کیا قصور ہے؟ اس وقت جو انڈسٹری ڈیفالٹ کر رہی ہے اس کاذمہ دار کون ہے؟ ان کو بینکوں سے کون بچائے گا؟ ان ملوں سے فارغ ہونے والے غریب مزدوروں کا کون خیال کرے گا؟ کوئی پریشانی سی پریشانی ہے۔ اس وقت پورا پاکستان رو رہا ہے۔ ملک کے معاشی حالات اچھے نہیں ہیں۔ پورا فیصل آباد احتجاج کرنا چاہ رہا ہے، پورا فیصل آباد سڑکوں پر آنا چاہ رہا ہے۔ ہم ایف پی سی سی آئی کے پلیٹ فارم سے بار بار کہہ رہے ہیں کہ خدا کے واسطے حکومت صورت حال کو سنبھالا دے۔ آخر حکومت اس مسئلے کے حل میں تاخیر کا مظاہرہ کیوں کر رہی ہے جبکہ 52 فیصد آئی پی پیز تو خود حکومت کے اپنے ہیں۔ ان کی شرائط کو تو درست کیا جا سکتا ہے۔ انہیں تو Take or Pay کی بجائے Take and Pay کے اصول پر چلایا جا سکتا ہے۔ آخر حکومت کیا سوچ رہی ہے اور کس کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے؟ صنعت کی بندش حکومتی پالیسی کی ناکامی ہوتی ہے جس سے مزدور بے روزگار ہوتا ہے۔ ہم بار بار حکومت سے اپیل کر رہے ہیں کہ اپنی پالیسی کو ٹھیک کرے۔