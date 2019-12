اداکارہ اقراءعزیز اور یاسر حسین کا نکاح ہو گیا ، حق مہر کتنا رکھا گیا ؟ تفصیلات سامنے آ گئیں

View this post on Instagram

Moment when Iqra Aziz said "Qubul hai" @iiqraaziz and @yasir.hussain131 are officially married❤️ @ssphotography_official #iqraaziz #yasirhussain #iqraazizfan #iqrayasir #iqraaziz #iqrayasirwedding #Iqra #iqrayasirkishadi #iqraazizfb #weddingseason #weddinggoals #weddingcelebration #wedding #weddingdress #weddingphotography #desiwedding #desiweddings #pakistanicelebrity #pakistaniweddingdresses #pakistaniweddingseason