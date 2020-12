قومی ٹیم کے سپنر یاسر شاہ کا سٹیڈیم میں موجود اپنے مداح کو اہم تحفہ ، مداح نے اپنی خوشی کا اظہار کیسے کیا؟ ویڈیو نے سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کے لیگ سپنر یاسر شاہ نے نیوزی لینڈ میں سٹیڈیم میں موجود اپنے مداح کو اہم تحفہ دیدیا جس پر وہ اس قدر خوش ہوا کہ ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہی ہے۔

تفصیلات کے مطابق کرکٹ کے میدان میں عموماً کرکٹرز اپنے مداحوں کو آٹوگراف دیتے، سیلفیز بنواتے اور کبھی کبھی جرسیاں دیتے بھی نظر آتے ہیں، لیکن نیوزی لینڈ میں جاری ماؤنٹ منگنوئی ٹیسٹ میں اس وقت ایک دلچسپ منظر دیکھنے کو ملا جب یاسر شاہ نے اپنے ایک مداح کو اپنی ٹیسٹ کیپ تحفے میں دیدی۔

You don't see that every day!

One very, very lucky fan got Yasir Shah's Test cap!

Tune in live #NZvPAK #InsideEdge ⭕️???? pic.twitter.com/kzu45f3oV3