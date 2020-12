کورونا وائر س کی نئی قسم پاکستان پہنچ گئی ، حامد میر نے برطانیہ میں موجود پاکستانیوں کیلئے اہم ترین پیغام جاری کر دیا 

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )کورونا وائرس کی نئی قسم پاکستان پہنچ گئی ہے جس کے کراچی میں تین کیسز رپورٹ ہوئے ہیں ، کیسز سامنے آنے کے بعد سینئر صحافی حامد میر نے شہریوں کیلئے نہایت اہم پیغام جاری کر دیاہے ۔

تفصیلات کے مطابق سینئر صحافی حامد میر کا ٹویٹر پر جاری پیغام میں کہناتھا کہ ”خطرے کا انتباہ! کورونا وائرس کی نئی قسم پاکستان پہنچ گئی ، سندھ کے محکمہ صحت نے تین افراد میں وائرس کی موجودگی کی تصدیق کر دی ہے جو کہ حال ہی میں برطانیہ سے پاکستان پہنچے ، جن کے ٹیسٹ کیے گئے اور ان میں کورونا وائرس کی نئی قسم کی نشاندہی ہوئی ہے ۔“

DANGER ALERT:New deadly English virus reached Pakistan.Sindh Health Department today confirmed that three people who recently arrived from UK were tested and according to their results they are suffering from new kind of Corona virus

حامد میر کا اپنے پیغام میں کہناتھا کہ ”برطانیہ میں موجود پاکستانی احتیاط کریں اور کورونا وائرس پر قابو پانے کیلئے اپنی حکومت کے ساتھ تعاون کریں ، پاکستانی شہری برطانیہ کی کورونا ویکسین سے فائدہ حاصل کریں جو کہ جلد ہی تمام برطانوی شہریوں کیلئے دستیاب ہو گی ۔“

Pakistanis in UK need to be careful and cooperate with their Govt to defeat new #COVIDー19 virus they must take advantage of the new vaccine which will be available to all UK citizens soon