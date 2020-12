اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے سالِ نوکے پیغام میں عالمی برادری سے بڑا مطالبہ کردیا 

نیویارک(ڈیلی پاکستان آن لائن)اقوام متحدہ کےسیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے عالمی برادری سے 2021 کو "شفاء کا سال" بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔

تفصیلات کےمطابق مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ پراپنےویڈیو پیغام میں اقوام متحدہ کےسیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا کہ آئیے مل کر ہم آپس میں اور فطرت کے ساتھ امن قائم کریں،ماحولیات کے بحران پر قابو پائیں، کوویڈ-19 کے پھیلاؤ کو روکیں اور 2021 کو ایک شفا بخش سال بنائیں۔اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے مزید کہا کہ ایک مہلک وائرس کے اثرات سے بحالی، ٹوٹی ہوئی معیشتوں اور معاشروں کی بحالی ، پیدا ہونے والی تقسیم کو پاٹنا اور اس سیارہ زمین کے زخم مندمل کرنے کی شروعات، یہ 2021 کے لئے ہمارے نئے سال کا عزم ہونا چاہئے۔

انہوں نے کہا کہ کوویڈ -19 نے ہماری زندگیوں کو ہلا کر رکھ دیا اور دنیا کو دکھ اور غموں میں ڈبودیا ہے،ہم اپنے بہت سارے عزیزوں کو کھوچکے ہیں، وباء پھیلتی جارہی ہے جس سے بیماری اور اموات کی نئی لہر پیدا ہو رہی ہے،غربت، عدم مساوات اور بھوک میں اضافہ ہورہا ہے،روزگار ختم اور قرضوں میں اضافہ ہورہا ہے،بچے مشکلات کا شکار ہیں، گھریلو تشدد میں اضافہ اور ہر جگہ عدم تحفظ کا ماحول ہےتاہم ایک مثبت چیز یہ ہے کہ نیا سال قریب آ گیااور اس کے ساتھ ہمیں امید کی کرنیں نظر آرہی ہیں۔

2020 has been a year of trials, tragedies and tears.

But a New Year lies ahead. And with it, we see rays of hope.

Working together in unity and solidarity, we will make 2021 a year of healing. pic.twitter.com/zbisRsBWLh