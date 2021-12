 اردن کی پارلیمنٹ بھی اکھاڑے میں تبدیل، لڑائی کی ویڈیو بھی سامنے آگئی 

عمان (ویب ڈیسک) اردن کی پارلیمنٹ اکھاڑے میں تبدیل ہوگئی ، حکومتی اور اپوزیشن اراکین آپس میں لڑ پڑے۔

جیو نیوز کے مطابق اردن کی پارلیمنٹ میں آئین میں ترامیم کا بل پیش کرنے کے دوران اپوزیشن اور حکومتی ارکان کے درمیان بحث شروع ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اراکین نےایک دوسرے پر گھونسوں کی برسات کردی۔

Several deputies traded punches in a brawl in Jordan's parliament after a verbal row escalated when the assembly speaker called on a deputy to leave, witnesses said https://t.co/4WVq2L1Div pic.twitter.com/RqA04SZHeY