سال کے بہترین کھلاڑیوں  کی نامزدگی، محمد رضوان کے بعد ایک اور پاکستانی کرکٹر  کا نام بھی فہرست میں شامل 

دبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن) انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) نے ویمنز ون ڈے پلیئر آف دی ائیر کیلئے پاکستان کی فاطمہ ثنا کو بھی لسٹ میں شامل کیا ہے۔

آئی سی سی ایوارڈز کی نامزدگیاں آہستہ آہستہ سامنے آرہی ہیں، ٹیسٹ کرکٹر آف دی ایئر کیلئے تو پاکستان کو کوئی کھلاڑی جگہ نہیں بنا سکا تاہم محمد رضوان ٹی ٹوئنٹی کرکٹر آف دی ایئر کے لیے نامزد ہوئے ہیں۔پاکستان کی فاطمہ ثنا کو بھی ون ڈے پلیئر آف دی ائیر کے لیے نامزد کیا گیا ہے ۔فاطمہ ثنا کے ساتھ اس فہرست میں جنوبی افریقہ کی لیزلے لی ، انگلینڈ کی ٹیمی بیماؤنٹ اور ویسٹ انڈیز کی ہیلے میتھیوز بھی شامل ہیں۔

واضح رہے کہ فاطمہ ثنا نے رواں برس 13 میچوں میں 24.90 کی اوسط سے 20 وکٹیں حاصل کیں جن میں ایک میچ میں پانچ وکٹیں بھی شامل ہیں۔ انہوں نے14اعشاریہ 66 کی اوسط سے 132 رنز بھی بنائے۔

