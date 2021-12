قائداعظم ٹرافی، بہترین بلے باز، باؤلر اور وکٹ کیپر کے ناموں کا اعلان کردیا گیا

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن)قائداعظم ٹرافی کے دوران بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کھلاڑیوں کے ناموں کا اعلان کردیا گیا ہے۔

نادرن کے محمد حریرہ ٹورنامنٹ کے بہترین بلے باز قرار پائے ،انہوں نے ٹورنامنٹ کے دوران 58 کی اوسط سے 986 رنز بنائے،جس میں ایک ٹرپل سینچری بھی شامل ہے۔ بہترین باؤلر کا ایوارڈ جنوبی پنجاب علی عثمان کے نام رہا،انہوں نے 9 میچز کے دوران 43 وکٹیں حاصل کیں۔ روحیل نذیر کو ٹورنامنٹ کا بہترین وکٹ کیپر قرار دیا گیا۔خیبرپختونخوا کے مبصر خان کو ٹورنامنٹ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔انہوں نے ٹورنامنٹ کے دوران 32 کی ایوریج سے 458 رنز بنائے 18 کی اوسط سے 10 میچز میں 30 وکٹیں حاصل کیں۔

????????Muhammad Huraira (Northern) with 986 runs at 58.0 avg ended up as leading run scorer and Ali Usman (Southern Punjab) with 43 wickets in 9 matches ended up with most wickets in QuaideAzam Trophy 2021-22!#QEA21 pic.twitter.com/wki6Am1eq8