وزیراعظم نے بلوچستان کے عوام کو بڑی خوشخبری سنادی

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیراعظم عمران خان نے اعلان کیا ہے کہ بلوچستان کے ریکوڈک منصوبے کے لیے مالیاتی بوجھ وفاقی حکومت برداشت کرے گی۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے انکا کہنا تھا کہ چھوٹے صوبوں کی ترقی ہماری پارٹی کا ویژن ہے،وفاقی حکومت بلوچستان کی ترقی کے لیے تمام اخراجات برداشت کرے گی۔اس عمل سے عوام کی خوشحالی اور بلوچستان کی ترقی کا آغاز ہو گا۔

In line with my govt's vision for uplift of smaller provinces, I have decided our fed govt will bear all the financial burden for Reko Diq & it's development on behalf of Govt of Balochistan. This will help usher in an era of prosperity for the people & province of Balochistan.