منہاج یونیورسٹی میں پلانٹ کیمسٹر ی کے موضوع پر خصوصی سیمینار

لاہور ( پ ر )منہاج یونیورسٹی لاہور میں ڈیپارٹمنٹ آف بائیو کیمسٹری کے زیر اہتمام گزشتہ روزفریدالدین قادری ہال میںپلانٹ کیمسٹر "Plant Biotechnology and paving your Journey in bio chemistory" کے موضوع پر سیمینار میں وائس چانسلر منہاج یونیورسٹی لاہور پروفیسر ڈاکٹر ساجد محمود شہزاد نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں پی ایچ ڈی سکالر یوکوہاما جاپان ڈاکٹر سلطانہ بشیراور سی ای او ٹرس ٹیک انٹر پرائززکاشف رضا نے خطاب کیا۔ڈاکٹر سلطانہ بشیر نے سیمینار میں شرکاء سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بائیو کیمسٹری کیمیا کی وہ شاخ ہے جس میں جاندار اجسام میں پائے جانے والے کیمیائی مادوں کی ساخت، ترکیب اور ان کے کیمیائی عمل کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ بائیو کیمسٹری بنی نوع انسان کے فائدے کے لیے حیاتیاتی زندگی کے جینیاتی نقشے کو بہتر بنانے میں استعمال ہوتی ہے۔کاشف رضا نے کہا کہ یہ سائنس میں متعارف ہونے والی جدید اصطلاحات میں سے ایک ہے۔سیمینار میں ڈین اپلائیڈ سائنسز منہاج یونیورسٹی لاہور فاروق لطیف ،ہیڈ ڈیپارٹمنٹ آف بائیو کیمسٹری ڈاکٹر سمیرا محبوب ،ایسوسی ایٹ پروفیسر ڈاکٹر شہزاد بشیر، ایسوسی ایٹ پروفیسر میڈیکل لیب ٹیکنالوجی ڈاکٹر ماہ جبیں ،آرگنائزر سیمینار ڈاکٹر ارسیٰ اور سینئر لیکچرار زمل سمیت میڈیکل لیب ٹیکنالوجی اور بائیو کیمسٹری کے طلبہ اور اساتذہ نے شرکت کی۔