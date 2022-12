یکم جنوری سے پاکستان میں غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے خلاف بڑا قدم اٹھانے کا فیصلہ

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن ) حکومت پاکستان نے وطن عزیز میں غیر قانونی طور پر قیام پذیر غیر ملکیوں کے خلاف یکم جنوری سے بڑا قدم اٹھانے کا فیصلہ کرلیا ہے ۔

نجی ٹی وی " جیو نیوز" کے مطابق وزارت داخلہ کی جانب سے کہا گیا کہ ملک میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کیلئے ایمنسٹی سکیم 31 دسمبر کو ختم ہو جائے گی جبکہ یکم جنوری سے ایسے تمام غیر قانونی قیام پذیر غیر ملکیوں سے جرمانہ وصول کیا جائے گا۔

وفاقی وزیر قانون رانا ثناء اللہ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کہا کہ ایسے غیر ملکی جن کو پاکستان میں غیر قانونی طور پر رہتے ہوئے ایک سال کا عرصہ ہو گیا ، اب ان کا نام بلیک لسٹ میں شامل کر دیا جائے گا۔

The amnesty scheme granted to illegal residents in Pakistan expires on December 31st. Consequently, those overstaying in Pakistan will be fined, and the names of those who have overstayed for more than a year will be added to the blacklist.