ایمان مزاری نے بھی نئی زندگی کا آغاز کردیا، تصاویر وائرل

اسلام آباد (ویب ڈیسک) سماجی کارکن اور وکیل ایمان زینب مزاری نے جمعرات کو زندگی کے نئے سفر کے آغازکردیا ۔

آج نیوز کے مطابق ایمان مزاری نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر کیپشن میں انگوٹھی کے ایموجیز کے کوئی کیپشن دیے بغیر ایک دلکش تصویر پوسٹ کی۔سفید ساڑھی میں ملبوس ایمان نے ہاتھوں میں گجرے پہن رکھے ہیں جبکہ عبدالہادی نے وائٹ شیروانی کے ساتھ کلاہ پہن رکھا ہے۔

ایمان مزاری کے شوہر عبدالہادی چٹھہ بھی ایمان کی طرح پیشے کے اعتبار سے وکیل ہیں۔

ایمان کے نصف بہترعبدالہادی نے بھی ایکس پینڈل پر ایمان کی پوسٹ ری پوسٹ کرتے ہوئے کیپشن میں اپنے دلی جذبات بتائے۔

Got married to the love of my life ❤️ Always and forever ♾️ https://t.co/uS14gut2F9