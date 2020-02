تعلیم وزیراعظم عمران خان کی اولین ترجیح ہے،شفقت محمود تعلیم وزیراعظم عمران خان کی اولین ترجیح ہے،شفقت محمود

کراچی(سٹاف رپورٹر) ”یہ میرے لیے ایک نہایت ولولہ انگیز تجربہ ہے۔ میں نے ایک مقام پر اتنے سارے ادبی معززین پہلے کبھی نہیں دیکھے اور ان سے ملاقات اور باہمی دلچسپی کے اُمور پر گفتگو کا موقع میسر آنا بڑے اعزاز کی بات ہے۔ میں اس پُروقار تقریب سے بے حد متاثر ہوں اور مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ یہاں آتے ہوئے جو ٹریفک جام تھا وہ کسی کنسرٹ نہیں بلکہ ایک ادبی تقریب کے لیے تھا۔“”جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ تعلیم کو وزیر اعظم عمران خان کی حکومت میں بڑی ترجیح حاصل ہے اور انہوں نے مجھے خصوصی ہدایات دی ہیں کہ پاکستان کو خوشحالی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے تعلیم کو کارآمد اور ترقی پسند بنایا جائے۔ کراچی لٹریچر فیسٹول جیسی تقریبات اس مقصد کے حصول میں حکومت کی معاون ثابت ہوتی ہیں کیونکہ ایسی تقریبات کے ذریعے ہر عمر کے افراد میں مطالعے اور صحتمند مباحثے کے رجحان کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔“یہ بات وفاقی وزیر برائے تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت شفقت محمود نے کہی جو گیارہویں کراچی لٹریچر فیسٹول(KLF) کی افتتاحی تقریب میں مہمانِ خصوصی تھے۔ کراچی لٹریچر فیسٹول تین روزہ ادبی میلہ ہے جس کا انعقاد28 اور 29 فروری اور یکم مارچ کو ہو رہا ہے۔ 28 فروری کو افتتاح کے بعد اگلے دو دِن مصنفین کی دستخطی نشستوں، کتب میلوں، فن کی نمائشوں، براہِ راست فنی کارکردگیوں، خطابوں اور مباحثوں وغیرہ پر مشتمل ہوں گے۔ فیسٹول میں فوڈ کورٹ، کتب میلے اور میڈیا رومز کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ فیسٹول کا عنوان ہے Across Continents: How the World Travels ۔ گزشتہ دس برسوں سے ہر سال کی طرح KLF کا مقصد بین الاقوامی اور پاکستانی مصنفین کو ایک مقام پر جمع کرنا ہے تاکہ مطالعے کو فروغ ملے اور بہترین تحریروں کو دُنیا کے سامنے لایا جائے۔اس سے قبل ارشد سعید حُسین، منیجنگ ڈائریکٹر، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس پاکستان، نے اپنے افتتاحی خطاب میں کہا، ”میں جس ادارے کی سربراہی پر مامور ہوں وہ فی نفسہٖ پاکستان کو تعلیم فراہم کرنے میں مصروفِ عمل ہے۔ اور جس تقریب کا ہم آج افتتاح کررہے ہیں، یعنی گیارہواں کراچی لٹریچر فیسٹول، وہ تعلیم فراہم کرنے کے عمل کا لازمی جزو ہے۔ ہم علماء، دانش وروں، فنکاروں، مصنفوں، ادیبوں اور پالیسی ساز افراد کو ایک جگہ جمع کر کے متعدد مسائل پر گفتگو کا انعقاد کر نے کے ذریعے آپ کے سامنے کریٹیکل تھنکنگ کی زندہ مثال پیش کر رہے ہیں۔ ہم نئے اور غالبًا چیلنجنگ آئیدیاز کو آزما کر اوران کی نوک پلک سنوار کر جدّت پسند طرزِفکر کی حوصلہ افزائی کررہے ہیں اور فکری قیادت کو فروغ دے رہے ہیں۔ اس تقریب کے جوش و جذبے کے وسیلے سے ہم چھوٹوں اور بڑوں میں مطالعے کی عادت کو پروان چڑھانے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔“ انہوں نے مزید کہا، ”KLF ہمیں ایک جگہ جمع کرتا ہے تاکہ ہم ادب، موسیقی، شاعری، گیتوں، وژؤل پرفارمنگ آرٹس اور دیگر فنون کے ذریعے تخلیقی انداز میں سوچیں اور تیزی سے تبدیلی ہوتی ہوئی سیاسی صورتحال کے شانہ بشانہ چل سکیں۔ KLF ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں لوگوں کو انسانی جذبے کی تمام شکلوں کا جشن منانے کا موقع حاصل ہوتا ہے۔“

مزید : راولپنڈی صفحہ آخر