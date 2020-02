” بھارت کے پاس اگر لال قلعہ اور تاج محل نہ ہوتا تو کیا۔۔۔؟“ مودی کیخلاف نکلنے والی ریلی میں بھارتی بچے کا ایسا سوال کہ پورا ملک دنگ رہ گیا

نئی دہلی (ویب ڈیسک) دہلی فسادات کے دوران ایک بھارتی بچے نے مودی سرکار کے خلاف نکلنے والی ریلی میں ’نریندر مودی مردہ باد‘ کے نعرے لگا دیے اور کہا کہ بھارت کے پاس اگر لال قلعہ اور تاج محل نہ ہوتا تو کیا بھارت دنیا کو گائے کا گوبر دکھاتا؟بھارت کے دارالحکومت دہلی میں جاری فسادات کےخلاف پورے شہر میں احتجاجی ریلیاں نکالی جا رہی ہیں جس میں ناصرف نوجوان اور بوڑھے حصہ لے رہے ہیں بلکہ بچے بھی مودی سرکار سے اپنی آزادی مانگنے کے لیے سراپا احتجاج ہیں۔روزنامہ جنگ کے مطابق اِسی احتجاجی ریلی کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک 10 سال کا بچہ ریلی سے خطاب کر رہا ہے۔

وائرل ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ بچہ مودی سرکار کے مسلم مخالف اقدامات پر شدید برہم ہے کہ اس نے ریلی میں ’نریندر مودی مردہ باد‘ کے نعرے لگا دیے۔

"Had there be no Taj Mahal or Lal Quila, would you have shown Cow and Cow dung to the world?"

This is the speech of a kid in kanhaiya Kumar rally with crowd cheering for him, Is this their idea to save constitution?#TahirHussian #WeSupportTahirHussain #DelhiRiot2020 pic.twitter.com/L3WSnuTrCv