      سپریم کورٹ کا فیصلہ اور قادیانیت کی تبلیغ(2)

3۔پیرا 9 شدید متنازعہ ہے۔اس میں اولا آئین کے آرٹیکل 20 اے اور 20 بی کا حوالہ دے کر لکھا گیا ہے

The principle of there being no compulsion in religion mentioned in the Holy Qur’an is enshrined in the Constitution as a Fundamental Right. Clause (a) of Article 20 of the Constitution stipulates that,‘every citizen shall have the right to profess, practice and propagate his religion’and clause (b) of Article 20 states that,‘every religious denomination and every sect thereof shall have the right to establish, maintain and manage its religious institutions’. Article 22 of the Constitution requires and prescribes that,‘no religious community or denomination shall be prevented from providing religious instruction for pupils of that community or denomination in any educational institution maintained wholly by that community or denomination’. These Fundamental Rights cannot be derogated from, circumvented or diluted.

9 قرآن شریف میں مذکور یہ اصول کہ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، آئین میں ایک بنیادی حق کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ آئین کی دفعہ 20 کی شق (اے) طے کرتی ہے کہ: ہر شہری کو اپنے مذہب کی پیروی کرنے، اس پر عمل کرنے اور اسے بیان کرنے کا حق ہو گا اور دفعہ 20 کی شق (بی) یہ کہتی ہے کہ: ہر مذہبی گروہ اور اس کے ہر فرقے کو اپنے ہی ادارے قائم کرنے، ان کی دیکھ بھال اور ان کے انتظام کا حق ہو گا۔ آئین کی دفعہ 22 یہ لازم اور مقرر کرتی ہے کہ: نہ ہی کسی گروہ یا فرقے کو کسی ایسے تعلیمی ادارے میں جس کا انتظام کلی طور پر اس گروہ یا فرقے کے پاس ہو، اس گروہ یا فرقے کے طلبہ کو مذہبی تعلیم دینے سے نہیں روکا جائے گا۔ آئین میں درج ان بنیادی حقوق سے انحراف یا گریز نہیں کیا جا سکتا۔

آئین کے ان دونوں آرٹیکلز کا اطلاق قادیانیوں پر درج ذیل وجوہ سے نہیں ہوتا۔

الف۔سپریم کورٹ کا لارجر بینچ ظہیر الدیں وغیرہ بنام ریاست مطبوعہ 1993 ایس سی ایم آر ۱۷۱۸ یہ فیصلہ دے چکا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 20 کا اطلاق قادیانیوں پر نہیں ہوتا۔دلچسپ امر یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی وضاحت میں بھی اس کا حوالہ دیا گیا ہے لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ واضح کر کے پریس ریلیز جاری کی جاتی۔

ب۔ آرٹیکل 20،ہر شہری کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت دیتا ہے لیکن قادیانیت مذہب نہیں بلکہ محض ایک دھوکہ جھوٹ اور فتنہ ہے۔اس کی مثال ایسی ہے جیسے پاکستان میں ہر شہری کو آزادی ہے۔ اگر کوئی شہری جو پولیس سے تعلق نہ رکھتا ہو۔،وہ جھوٹی وردی پہن کر آ جائے اور لوگوں کو کہے کہ یہ سب تھانے والے نقلی ہیں میں اصلی ہوں،کیا آئین ایسے شخص کو آزادی دے گا،؟

قطعا نہیں دے گا۔یہی مثال قادیانیوں کی ہے۔ یہ مذہب نہیں بلکہ۔ تلبیس اور دھوکے پر مشتمل محض فتنہ ہے۔

4۔ لا اکراہ فی الدین سے غلط تاثر دیا گیا ہے۔ آیت کا مطلب ہے کہ کسی کو دین میں زبردستی داخل نہیں کر سکتے لیکن جب کوئی داخل ہو جائے گا اس پر شریعت کے قوانین لاگو ہوں گے اور شریعت کے قوانین پر عمل کرواناریاست کی ذمے داری ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ کینیڈا جانے نہ جانے کی ہر ایک کو آزادی ہے لیکن جو چلا جائے اسے کینیڈا کے قوانین کے مطابق چلنا پڑے گا۔

5۔ 1932 کے ترمیمی ایکٹ کا طلاق کرنا،اور 2011 کے قرآن ایکٹ کا اطلاق نہ کرنا فحش قانونی غلطی ہے۔یہ درست ہے کہ قرآن ایکٹ میں 2021 میں ترمیم ہوئی لیکن 2019 میں،جب یہ جرم ہوا، اس وقت 2011 کا قرآن ایکٹ موجود تھا جس کے تحت سزا کم از کم تین سال تھی۔اس کو کیوں نہی لاگو کیا گیا۔؟

یہ کہنا کہ ایکٹ 2021 میں بنا،غلط ہے 2021 میں ترمیم ہوئی۔قرآن ایکٹ تو 2011 میں بنا تھا۔ اس کو چھوڑ کر 1932 کے ایکٹ کے تحت سزا سنانا بظاہر ایک تعصب کو دکھا رہا ہے۔

6۔یہ بات درست ہے کہ اس فیصلہ میں۔ قادیانیوں کو تبلیغ کی اجازت نہیں دی گئی۔ 298 سی کی موجودگی میں کوئی جج یہ کر بھی نہیں سکتا۔ نہ یہ سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار ہے کہ آئین کو بدلیں۔ لیکن 298 بی اور سی کو کیوں نکالا گیا۔اس سے ایک راستہ تو دکھایا گیا اور ان دفعات کو نکال کر فوجداری درخواست محض اپیل کے درجے میں کر دی گئی۔۔اس لحاظ سے مذہبی جماعتوں کا احتجاج درست ہے۔

7۔ قادیانیوں کو تفسیر چھاپنے کی اجازت نہیں دی گئی،درست ہے لیکن چھاپنے پر کوئی کاروائی بھی نہیں کی گئی۔ جبکہ 298 بی اور سی کے تحت بھرپور کاروائی بنتی تھی۔ نیز قرآن ایکٹ 2011 کے تحت بھی۔

8۔ پریس ریلیز میں گول مول الفاظ استعمال کئے گئے۔صاف صاف لکھنا چاھئے تھا کہ قادیانیوں کو کسی قسم کی تبلیغ کی اجازت نہیں۔

پھر دوبارہ آرٹیکل 20 کو ڈال دیا جس سے اشتباہ پیدا ہوا تھا۔ یہ درست ہے کہ اس سے پہلے یہ لکھا ہے کہ "یہ حقوق،قانون،امن عامہ اور اخلاق کے تابع ہی ہوں گے"۔اور قانون میں قادیانی کو یہ حق نہیں۔ لیکن صاف صاف لکھ دینے میں کیا حرج تھا۔

بہر حال ان سب امور کا واحد حل ریویو پیٹیشن دائر کرنا ہے۔ جسے لائیو چلایا جائے۔یہ ایک بہت حساس نوعیت کا معاملہ تھا جسے بہت محتاط الفاظ اور طریق سے ڈیل کرنا چاہئے تھا۔ بہر حال،ریویو میں تمام مذہبی جماعتوں کو فریق بننا چاہئے۔(ختم شد)