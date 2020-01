پاکستان کے سابق ٹیسٹ فاسٹ باؤلر انتقال کر گئے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق ٹیسٹ فاسٹ باﺅلر محمد مناف 84 سال کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں جس کے باعث کرکٹ حلقے سوگ میں مبتلا ہیں۔

تفصیلات کے مطابق سابق فاسٹ باﺅلر محمد مناف کا انتقال گزشتہ روز 84 سال کی عمر میں ہالینڈ کے شہر ایمسٹرڈیم میں ہوا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) نے سابق فاسٹ باﺅلر کے انتقال پر گہرے رنج اور دکھ کا اظہار کیا ہے۔محمد مناف نے 1959ءسے 1962ءتک پاکستان کرکٹ ٹیم کی نمائندگی کی اور 4 ٹیسٹ میچوں میں 11 وکٹیں حاصل کیں۔

The PCB is saddened at the demise of former Pakistan Test cricketer, Mohammad Munaf. The fast-bowler played four Tests, in which he took 11 wickets, from 1959 till 1962.

He passed away last night in Amsterdam at the age of 84. pic.twitter.com/sMLoQZnK2O