”وہ اداکار اور گلو کار بھی جہنم میں جائیں گے جو جان بوجھ کر اپنی ویڈیوز۔۔۔“غیر اخلاقی ویڈیوز لیک ہونے کے بعد رابی پیرزادہ کا بیان

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن ) گلوکارہ رابی پیرزادہ نے اپنی ویڈیو لیک کرنے والوں کو بد دعا دے دی۔سوشل میڈ یا ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر رابی پیرزادہ نے کہا کہ آج میں خانہ کعبہ کے سامنے آپ کو بتا رہی ہوں۔جس نے میری ویڈیو لیک کی جس نے میری ویڈیو سیو کی جس نے میری ویڈیو پھیلائی۔اللہ جانتا ہے میری ایسی کوئی خواہش نہیں تھی۔انشااللہ وہ دنیا میں اور آخرت میں عبرت کا نشانہ بنے گے۔اپنے آفیشل اکاونٹ سے رابی پیرزادہ کا کہنا تھاکہ وہ تمام اداکار اور گلو کار بھی جہنم میں جائیں گے جو اپنی شہرت حاصل کرنے کے لیے اپنی ویڈیوز جان بوجھ کر لیک کرتے ہیں ۔

Yes, ameen, also all those actresses or singers who leak their videos deliberately to gain fame or more work will go to jahannum. I don’t care what people think. But i WILL spread islam no matter wat. I need to answer Allah not liberals. https://t.co/Lu8NmqE8rI