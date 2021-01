کپل شرما نے کامیڈی شو بند ہونے کی وجہ بتادی

ممبئی(ویب ڈیسک) بالی ووڈ کے معروف کامیڈین کپل شرما نے اپنا کامیڈی شو بند ہونے کی وجہ بتا دی۔بھارت بھر میں سب سے زیادہ دیکھنے جانے والے ’ کپل شرما ‘ کامیڈی شو سے متعلق کہا جا رہا تھا کہ شو بہت جلد بند ہونے جا رہا ہے۔ جس پر سونی ٹی وی نے وضاحت دیتے ہوئے کہا تھا کہ کورونا وائرس نے جہاں بہت سے لوگوں کو متاثر کیا وہیں اس شو کو بھی مالی مشکلات کا سامنا ہے۔

چینل انتظامیہ نے یہ بھی کہا تھا کہ کورونا وائرس کی وجہ سے فلمیں کم بن رہی ہیں اور وائرس پھیلنے کے خدشے کے باعث شو میں عوام کی شرکت پر بھی پابندی ہے جس کی وجہ سے فلموں کی تشہیر متاثر ہوئی ہے لہذا شو اگلے ماہ فروری تک بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔

Bcoz I need be there at home with my wife to welcome our second baby ???????? https://t.co/wdy8Drv355