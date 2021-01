ثناءمیر نے کورونا ٹیسٹ منفی آنے کا اعلان کرتے ہوئے ساتھ اپنی نہایت دلکش تصویر جاری کر دی 

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کی سابق کپتان ثناءمیر کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیاہے ۔

تفصیلات کے مطابق پاکستان ویمن ٹیم کی سابق کپتان ثناءمیر نے ٹویٹر پیغام جاری کرتے ہوئے اپنی نہایت خوبصورت تصویر شیئر کی اور ساتھ لکھا کہ ” آپ سب کی محبت اور دعاﺅں پر شکرگزار ہوں ، میرا ٹیسٹ منفی آ گیاہے ، اہل خانہ کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کے بعد اب کام پر واپسی ہو گئی ہے ۔

Thank you for all your prayers and love. I have tested negative, spent some time with family and now back to work. ????????????#CommBox #OneDayCup pic.twitter.com/1kMSBXYInI