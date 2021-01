شعیب اختر نے وسیم اکرم کا نمبر شیئر کردیا ،کال کر کے ابھی سنیں سوئنگ کے سلطان کی باتیں اور وہ بھی ’سچ میں‘،ویڈیو کال کا بھی موقع 

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )راولپنڈی ایکسپریس شعیب اختر نے سوشل میڈ یا پر سوئنگ کے سلطان وسیم اکرم کا فون نمبر شیئر کردیا ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر وسیم اکرم کا فون نمبر شیئر کرتے ہوئے شعیب اختر نے کہا کہ ’ارے واہ ،فینز کے مزے ،کیا آپ وسیم اکرم سے بات کرنا چاہتے ہیں تو کال کریں ‘۔

جب اس نمبر کی تصدیق کے لیے ڈیلی پاکستان کی جانب سے کال کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ سرف ’ایریل ‘ کی ایک مہم ہے جس کو وسیم اکرم بیان کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی وسیم اکرم نے کال کرنے والوں کو خوشخبری سناتے ہوئے کہا کہ کال کرنے والے تمام افراد میں سے ایک خوش نصیب کو موقع ملے گا کہ وہ وسیم اکرم سے ویڈیو کال کے ذریعے بات کرسکے ۔

Aray wah. Fans kay mazay. Want to give @wasimakramlive a call? Here you go!#SultanOfSwing #CallWasim pic.twitter.com/d110YjBJID