پاکستان انڈر 19 ورلڈ کپ سے باہر ہوگیا

لاہور (ویب ڈیسک) ویسٹ انڈیز میں جاری انڈر 19 ورلڈکپ کے کوارٹر فائنل میں آسٹریلیا نے پاکستان کو 119رنز سے شکست دیکر ایونٹ سے باہر کردیا۔

آسٹریلیاانڈر 19 ٹیم کے 277 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پاکستان انڈر19 ٹیم 157 رنز پر ڈھیر ہوگئی۔آسٹریلیا نے 119 رنز سے کامیابی حاصل کرکے سیمی فائنل میں جگہ بنالی۔نارتھ ساؤنڈ میں کھیلے گئے کوارٹر فائنل میں پاکستان انڈر 19 ٹیم نے ٹاس جیت کر آسٹریلیا کو بیٹنگ کی دعوت دی۔آسٹریلیا نے مقررہ 50 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 276 رنز بنائے، ٹیگ وائلی 71 اور کوری ملر 64 رنز بناکر نمایاں رہے۔

پاکستان کی جانب سے قاسم اکرم نے 3 اور اویس علی نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔277 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پاکستان انڈر 19 کی ٹیم شروعات سے ہی مشکلات سے دوچار رہی اور یکے بعد دیگر وکٹیں گرتی رہیں۔

A comprehensive victory for Australia!

