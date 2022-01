پاکستانی ہائی کمیشن نے 74 سال بعد کرتارپور میں بھائی سے ملنے والے سکہ خان کو ویزہ جاری کردیا

نئی دہلی (ویب ڈیسک) پاکستان کے بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں قائم ہائی کمیشن نے سکہ خان کو ویزہ جاری کردیا۔

اعلامیے کے مطابق سکہ خان کوپاکستان میں اپنے بھائی محمد صدیق سے ملنے کیلئے ویزہ جاری کیا گیا۔پاکستانی ہائی کمیشن کا کہنا ہے کہ سکہ خان کو اپنے خاندان کے دیگر افراد سے ملنے کیلئے ویزہ جاری کیا گیا، دونوں بھائی 74 سال بعد کرتار پور صاحب راہداری پر دوبارہ ملے تھے، ویزہ فری کرتارپور کوریڈور لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لارہا ہے۔انہوں نے بتایا کہ سکہ خان نے سی ڈی اے آفتاب حسن خان سے بھی ملاقات کی۔

Today, Pakistan High Commission issues visa to Sika Khan to visit his brother, Muhammed Siddique and other family members in Pakistan. The two brothers separated in 1947 were recently reunited after 74 years at Kartarpur Sahib Corridor. pic.twitter.com/SAmkGmaQKT