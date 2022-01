دولہا کرین کے ذریعے دلہنیا کو لینے پہنچ گیا، ایسا کرنے  پر کیوں مجبور ہوا؟ وجہ بھی سامنے آگئی 

نئی دہلی (ویب ڈیسک) بھارتی میڈیا پر ایک ایسی شادی کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں شملہ کے مقام پر شدید برفباری میں ایک دولہا کرین کے ذریعے دلہنیا کو لینے پہنچ گیا۔

بھارتی میڈیا کے مطابق دلہا کو کرین میں شادی کے مقام تک پہنچتے دیکھا گیا تاہم یہ عمل دولہا کی خواہش کے بجائے حالات کے پیش نظر مجبوری میں کیا گیا ایک فیصلہ تھا، شدید برفباری میں راستے بند ہونے کے باعث دولہا کو اپنی بارات کرین میں لے جانا پڑی۔

Because of heavy Snowfall going on in Himachal,a barat was ferried in Two JCB Machines in a Snow Bound are of Shimla district in Himachal ..Watch this video of Barat in JCBs ..Himachali Rocks pic.twitter.com/OU6hDDVQea