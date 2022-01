محبت کا اظہار ؟ اداکار ہ صبور علی اور علی انصاری نے ایک دوسرے کیلئے پیغامات جاری کردیئے محبت کا اظہار ؟ اداکار ہ صبور علی اور علی انصاری نے ایک دوسرے کیلئے پیغامات ...

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستانی نئے شادی شدہ اداکارجوڑے صبور علی اور علی انصاری نے سوشل میڈیا نئے ٹرینڈ ”thinking about you“ کی پیروی کرتے ہوئے اپنے اپنے انسٹاگرام پر ایک دوسرے کے لیے یہ پیغام لکھ کر تصویر پوسٹ کر دی جسے ان کے چاہینے والوں اور سوشل میڈیا صارفین نے پسند کیا اور ان کے لیے اپنے نیک جذبات کا اظہار کیا۔

اداکارہ صبور علی نے تصویر شیئر کرتے ہوئے کیپشن میں لکھا کہ ”cant get you out of my mind“(کبھی آپ کو اپنے دماغ سے نہیں نکال سکتی)۔

اسی طرح اداکار علی انصاری نے لکھا کہ ”you are Always in my mind“(تم ہمیشہ میرے دماغ میں رہتی ہو)۔

یاد رہے کہ کچھ گزشتہ دنوں ان دونوں کی شادی ہوئی جس کی تصاویر سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہوئیں۔