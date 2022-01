سردار عثمان بزدار نے جنوبی پنجاب کے شہریوں کو بڑی خوشخبری سنادی

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیراعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ نشتر ٹو ہستپال رواں سال اپنا کام شروع کردے گا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے وزیراعلیٰ کا کہنا تھا کہ نشتر ٹو ہسپتال 1000 بیڈز پر مشتمل ہستپال ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کا فلیگ شپ پروگرام ہے۔انہوں نے اپنے ٹویٹ میں ہسپتال کے جاری تعمیراتی کام کی ویڈیو بھی شیئر کی ہے۔

PTI Govt's flagship project, 1000 Bedded "Nishtar-2 Hospital", in Multan, will be operational by the end of 2022 InshaAllah. pic.twitter.com/bluvp9hKQ2