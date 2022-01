سکردو جلد موسم سرما کی عالمی کھیلوں کا مرکز بنے گا: وزیراعظم

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیراعظم عمران خان نے کہاہے کہ سکردو جلد موسم سرما کی عالمی کھیلوں کا مرکز بنے گا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر وزیراعظم نے سکردو شہر کی تین تصاویر شئیر کی ہیں۔ایک تصویر میں بچیوں کو آئس ہاکی کھیلتے ہوئے دیکھا جاسکتا ہے،جبکہ دیگر دو تصاویر سکردو شہر کی رات کے وقت خوبصورتی کے حوالے سے ہیں۔تصاویر کے کیپشن میں وزیراعظم کا کہنا تھا کہ رات کی آغوش میں سکردو جگمگاتا ہے اور ہماری بچیاں گلگت بلتستان میں برف پر ہاکی کھیلتی ہیں۔ سکردو میں بین الاقوامی ہوائی اڈے کی تعمیر کے ساتھ یہ علاقہ اب سرما کی کھیلوں کا ایک عالمی مرکز بنے گا، انشاءاللہ۔

Skardu at night & our girls playing ice hockey in GB. With an international airport now at Skardu, this area will InshaAllah become a world winter sports destination. pic.twitter.com/5oGJHFzeKO