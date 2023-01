عامر کے بعد عمر اکمل کو بھی نیشنل اکیڈمی میں پریکٹس کی اجازت مل گئی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) محمد عامر کے بعد قومی کرکٹ ٹیم کے بلے باز عمر اکمل کو نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں پریکٹس کی اجازت مل گئی ہے ، جس کے بعد قومی بلے باز کی جانب سے پاکستان کرکٹ بورڈ کا شکریہ ادا کیا گیا ہے ۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر عمر اکمل نے ایک ویڈیو شیئر کی جس میں انہوں نے بتایا کہ وہ نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں پریکٹس کر رہے ہیں،عمر اکمل نے چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی نجم سیٹھی اور ممبر گورننگ بورڈ نعمان بٹ اور شکیل شیخ کو ٹیگ کیا اور لکھا کہ نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں سہولیات استعمال کرنے کی اجازت دینے کے لیے آپ کا شکریہ۔

Thank you for allowing me to use facilities at national cricket academy @TheRealPCB sir @najamsethi @ShakilShaikh58 @NumanButt3 pic.twitter.com/aBIPIzBa5r