شادی کے بعد پاکستانی کرکٹر شان مسعود نے اپنی اہلیہ کیلئےسوشل میڈیا پر  پہلا پیغام  جاری کردیا

کراچی (ویب ڈیسک) پاکستان کرکٹ ٹیم کے بیٹر شان مسعود نے شادی کے بعد اہلیہ نیشے کیلئے پہلی سوشل میڈیا پوسٹ جاری کی ہے۔

سوشل میڈیا پر شان مسعود نے شادی کی مختلف تقریبات سے اپنی اور اہلیہ نیشے کی چند تصاویر شیئر کیں اور اہلیہ نیشے کیلئے لکھا کہ آپ کی صورت میں مجھے شریک سفر کے ساتھ بہترین دوست بھی مل گئی، ہم ایک ساتھ سب سے خوبصورت سفر گزاریں گے۔

شان مسعود نے اپنی ٹوئٹ میں شادی میں شرکت کرنے والے مہمانوں اور عزیز واقارب کا بھی شکریہ ادا کیا اور لکھا کہ میرے والدین، خاندان، دوستوں، شادی میں شرکت کرنے والے تمام مہمانوں اور ہمیں نیک خواہشات بھیجنے والوں کادل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں۔

دوسری جانب شان مسعود نے اپنی ٹوئٹ میں سیلون ٹیم اور فوٹوگرافر ٹیم کا شکریہ بھی ادا کیا۔شان مسعود نے اپنی سوشل میڈیا پوسٹ میں فوٹوگرافر کیلئے مزید لکھا کہ دوسروں سے ایک عاجزانہ درخواست ہے کہ وہ پیشہ ورانہ حدود کا احترام کریں خاص طور پر جب آپ کو آپ کی سروسز کی ادائیگی کی گئی ہو۔

Nisché in you I get to have both my soul mate and my best friend. May we have the most beautiful journey together

To my parents, family, friends,all guests attending the wedding and those wishing us, thank you from the bottom of my heart. ???? @DaArtistPhoto pic.twitter.com/Te1ibzjqd4