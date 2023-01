عمران خان کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں اضافے پر ردعمل آگیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)ڈالر اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں اضافہ پر عمران خان کا ردعمل بھی سامنے آگیا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے ٹوئٹ میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کہاکہ ڈالر 262 روپے پر پہنچ گیا ہے،نااہل حکومت کی بدانتظامی سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا،امپورٹڈ حکومت نے تنخواہ دار طبقے کو کچل دیاہے ۔

عمران خان نے کہاکہ امپورٹڈ حکومت نے بجلی اور گیس کی قیمتوں میں 35 فیصد اضافہ کردیاہے،اب حکومت 200 ارب روپے کا منی بجٹ لا رہی ہے،منی بجٹ سے مہنگائی میں بے تحاشا اضافہ ہوگا۔

چیئرمین تحریک انصاف نے کہاکہ کرپٹ اور نااہل حکومت کی بدانتظامی نے معیشت تباہ کر دی،200 ارب کے منی بجٹ سے مہنگائی کی شرح میں 35 فیصد اضافہ ہوگا، ان کاکہناتھا کہ گیس بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ متوقع ہے ۔

Total mismanagement of our economy by a corrupt & incompetent imported govt has crushed masses & salaried class with latest hike in petrol & diesel prices & Rs33/$ devaluation to Rs262.6/$. Elec & gas price hike & 35% unprecedented inflation expected with Rs200bn mini budget.