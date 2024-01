’’ بہتر تھا سیالکوٹ کو 65ء کی جنگ میں بھارت فتح کرلیتا‘‘(ن) لیگ کی نفرت میں وجاہت سعید خان کے شرمناک جملے نے ہنگامہ برپا کردیا

اسلام آباد (ویب ڈیسک) مسلم لیگ( ن) کے مخالف سمجھے جانیوالے معروف صحافی وجاہت ایس خان کے پاکستان کے شہر سیالکوٹ کے بارے میں شرمناک جملے نے ہنگامہ برپا کردیا ، انٹرنیٹ صارفین کی تنقید کے بعد اپنے الفاظ کی نئی وضاحت بھی پیش کردی۔

تفصیلات کے مطابق سابق رکن قومی اسمبلی شازا فاطمہ خواجہ نے سیالکوٹ میں مسلم لیگ (ن )کے جلسے کی ویڈیو شیئرکی اور ساتھ لکھا کہ ’ کیا شاندار دن ہے‘۔



اس ویڈیو کو ری ٹوئیٹ کرتے ہوئے وجاہت سعید خان نے لکھا کہ ’سیالکوٹ۔۔۔ ایک شہر جس نے ہمیں فٹ بال اور خواجہ آصف دیا۔۔۔ اور اس کےبارے میں یہی کچھ ہے ۔۔۔65ءمیں انڈیا کے ہاتھوں کھوجانا چاہیے تھا‘۔یادرہے کہ پاکستان اورا نڈیا کی1965 ء میں جنگ ہوچکی ہے ۔

وجاہت سعید کے اس موقف پر سوشل میڈیا صارفین نے انہیں آڑے ہاتھوں لیا تو صحافی نے معذرت یا ٹوئیٹ ڈیلیٹ نہیں کی بلکہ وضاحت دی کہ ’اس ٹوئیٹ پر مسلم لیگ( ن) کے لوگ ناراض ہیں، یہ بہت برا ہے، آپ جانتے ہیں کہ میں کس بات سے نالاں ہوں؟ 9مئی کو احتجاج کا حق استعمال کرنے پر 10 ہزار لوگوں کو گرفتار کرلیاگیااور میرے آبائی صوبہ بلوچستان میں مزیدخود مختاری مانگنے پر 7 ہزار لوگ لاپتہ ہوگئے،وہ سب اس لاٹ سے بہتر ہیں جوبریانی کیلئے اس جلسے میں پہنچے ہیں، میں اپنے مؤقف پر قائم ہوں ‘۔

Nooners are offended about this tweet.



That's too bad.



You know what I'm offended about?



10,000 people incarcerated for exercising their right to protest on May 9 and 7000 people missing for demanding more autonomy in my home province of Balochistan.



They're all better than… https://t.co/vp0h4zx6zT