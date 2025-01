  تیز قدم چلنے کی اشد ضرورت 

گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کردیا ہے۔ اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں ایک فیصد کمی کا فیصلہ کیا ہے جس کے بعد شرح سود 12 فیصد ہوگئی ہے۔ گورنر سٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ اس فیصلے کا مقصد معیشت میں استحکام لانا اور کاروباری سرگرمیوں کو فروغ دینا ہے۔ان کا مزید کہنا ہے کہ اس کمی سے قرضوں کی سہولت میں اضافہ ہوگا اور عوام کو مالی سہولت فراہم ہوگی۔

لیکن کاروباری برادری کا ماننا ہے کہ پالیسی ریٹ میں 100 بیسز پوائنٹس کی کمی ناکافی ہے کیونکہ ہر کوئی خیال کر رہا تھا کہ کم از کم 200 بیسز پوائنٹس کی کمی ہو گی۔اس میں شک نہیں ہے کہ پاکستان کی معیشت تین سال کی مندی کے بعد سنبھل رہی ہے اور آئے روز ملک میں معاشی استحکام کی راہ استوار ہوتی جا رہی ہے۔ اگرچہ معیشت اس وقتICU سے باہر آرہی ہے لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ حکومت کے پالیسی ساز تیز قدم چلنے کی بجائے کچھوے کی چال چل رہے ہیں۔ خاص طور پر سٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے شرح سود میں کمی کا عمل جس سست روی کا شکار ہے اسے دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ جون 2025سے پہلے سنگل ڈیجٹ انٹرسٹ ریٹ کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو گا۔ حالانکہ اب جب کہ مہنگائی کی شرح گھٹ کر 4.1فیصد ہو گئی ہے، سٹیٹ بینک پر لازم ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کو سنگل ڈیجٹ میں لائے تاکہ ملک میں معاشی سرگرمیوں کو فروغ مل سکے، بند صنعتی یونٹس دوبارہ سے فنکشنل ہو سکیں، پیداواری کھپت میں اضافہ ہو اور عام آدمی کے لئے روزگار کے مواقع پیدا ہوں۔ اگر سٹیٹ بینک نے سست روی کا مظاہرہ جاری رکھا تو ممکن ہے کہ 2025ء بھی معاشی نمو کے اعتبار سے کمزور سال ثابت ہو۔

پہلے ہی ہم دیکھ چکے ہیں کہ حکومت کی سست روی کے باعث اور شرح سود میں بے جا اضافے کی وجہ سے ملک بھر میں معاشی سرگرمیاں ٹھپ رہی ہیں اور بینکوں میں پڑے ڈپازٹ 32 کھرب روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے تھے کیونکہ لوگوں کے پاس کاروبار میں سرمایہ کاری کے راستے مسدود ہو گئے تھے۔ دوسری جانب بینکوں کی بھی چاندی ہو چکی تھی کیونکہ وہ ڈپازٹر کوکم منافع ادا کررہے تھے جبکہ خود ان رقوم کی سرمایہ کاری کے عوض بھاری منافع کما رہے تھے۔ البتہ موجودہ حکومت نے معاشی ترقی کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے کی طرف بھرپور توجہ دی ہے اور اس سلسلے میں بلاشبہ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل یعنی SIFCکا کردار بھی انتہائی قابل تعریف ہے مگر سٹیٹ بینک کا کیا کیا جائے جو شرح سود میں کمی کے عمل کو جوں کی رفتار سے آگے بڑھا رہا ہے اور لوگوں میں آئے دن مایوسی پھیلتی جا رہی ہے۔

معاشی نمو کو بڑھانے کے لیے جن اقدامات کی فوری ضرورت ہے ان میں آئی پی پیز کے بارے میں مزید تاخیر کے بغیر بجلی کی مستحکم فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے جلد فیصلہ کرناوقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ گزشتہ برس جب ہم نے یو بی جی کے پلیٹ فارم سے حکومت اور عوام کی توجہ آئی پی پیز کے کپسیٹی چارجز کی مد میں بھاری منافع اٹھانے کی جانب توجہ دلائی تو حکومت نے ان آئی پی پیز کے ساتھ کیے گئے غیر منطقی معاہدوں پر نظر ثانی کا فیصلہ کیا۔ مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس ضمن میں خاطر خواہ نتائج تاحال برآمد نہیں ہو سکے اور بجلی کی قیمتوں میں کمی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا۔ کسی بھی صنعتی شعبے کی پیداواری لاگت میں بجلی کی قیمت کا حصہ لگ بھگ چالیس فیصد تک ہوتا ہے۔ خاص طور پر ایکسپورٹ انڈسٹری تو بجلی کی وجہ بے جا حد سے بڑھی ہوئی لاگت کی سب سے بڑی شکار ہے کیونکہ ہمارے خطے میں اس انڈسٹری کو جن ممالک سے مقابلہ درپیش ہے، وہاں پر بجلی کے نرخ پاکستان سے کہیں کم ہیں اس لئے ان کی برآمداتی مصنوعات کی لاگت ہمارے ہاں تیار ہونے والی مصنوعات سے بہت کم ہوتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری پراڈکٹ اعلیٰ کوالٹی کی حامل ہونے کے باوجود مقابلے میں اس لئے پیچھے رہ جاتی ہیں کہ ان کی شیلف پرائس اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ گاہک آسانی سے ان پر ہاتھ نہیں رکھ سکتا۔ چنانچہ یو بی جی بار بار حکومت سے تقاضا کر رہی ہے کہ بجلی کی فی یونٹ قیمت 9امریکی سینٹ سے زیادہ نہیں ہونی چاہئے کیونکہ خطے میں دیگر ممالک میں ایکسپورٹ انڈسٹری کے بجلی کی فی یونٹ قیمت آٹھ امریکی سینٹ سے زیادہ نہیں ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے حکومت آئی پی پیز کے مذاکرات کو جلد منطقی انجام تک پہنچائے اور ان سے کیے گئے معاہدوں کو Take or Payکی بجائے Take and Pay پر شفٹ کرے، یعنی وہ جتنی بجلی پیدا کریں اتنے پیسے لیں ناں کہ بند کپسیٹی کے چارجز بھی وصول کرکے ملک کو معاشی گرداب میں دھکیلتے چلے جائیں۔

اس کے علاوہ یو بی جی تسلسل کے ساتھ حکومت پر زور دے رہی ہے کہ ملک میں تعمیراتی شعبے کو دوبارہ فعال کرے اور بجٹ میں جس طرح سے اس شعبے پر ٹیکسوں کی بھرمار کی گئی ہے،اس سے اس شعبے کو نجات دلائے کیونکہ ایک تعمیراتی شعبہ 72 متعلقہ صنعتوں کو چلاتا ہے۔ ان میں سٹیل، سیمنٹ، ٹائلزاور فرنیچر سمیت بہت سی ایسی صنعتیں شامل ہیں جن کی افزائش کا دارومدار اس سیکٹر پر ہے۔یہ تمام صنعتیں اس وقت 50فیصد پروڈکشن پر چل رہی ہیں جس سے بیروزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ تعمیراتی شعبے میں سست رفتاری کی وجہ سے ان صنعتوں کی پیداواری صلاحیت متاثر ہوئی ہے اور لاکھوں مزدوروں کو بیروزگاری کا سامنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سٹیٹ بینک آف پاکستان کی بھی ذمہ داری ہے کہ تعمیراتی شعبے کے فروغ کے لئے بینکوں کو عوام دوست پراڈکٹس متعارف کروانے کی ترغیب دے، خاص طور پر ملک میں Mortgage financingکی اشد ضرورت ہے۔پاکستان میں سالانہ ایک کروڑ بیس لاکھ گھروں کی تعمیر کا پوٹینشل موجود ہے۔یہ شعبہ سالانہ 100بلین ڈالر بیرونی سرمایہ کاری لانے کا موجب ہوسکتا ہے۔

کپاس کی ابتدائی کاشت کو فروغ دینے کے لیے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل (SIFC) کا فعال نقطہ نظر قابل تعریف ہے اور مقامی طور پر خوردنی تیل کے لیے اقدامات پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس سے درآمدی بل پر اثرات کم ہوں گے۔ 2023میں جب مجھے پنجاب کے نگران وزیر زراعت کے طور پر کام کرنے کا موقع ملاتو اس جانب توجہ دینے سے 10 ملین سے زائد کپاس کی گانٹھیں حاصل ہوئیں۔اب میں نے ایف پی سی سی آئی کے پلیٹ فارم سے اس ٹاسک فورس کو قائم کرکے متحرک کیا ہے اور کپاس کی اگیتی فصل حاصل کرنے کے اقدامات یقینی بنانے کے لئے حکومتی حلقوں سے تعاون کو فروغ دینے کے لئے تمام اسٹیک ہولڈروں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا ہے۔ الحمد للہ! ملک بھر میں کپاس کی اگیتی فصل کی کاشت کا آغاز ہو گیا ہے۔