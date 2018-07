بھارت میں ٹریکٹروں کی دوڑ کے دوران سٹیڈیم کی چھت گر گئی 

جے پور (ڈیلی پاکستان آن لائن) راجستھان میں ٹریکٹروں کی دوڑ کے دوران سٹیڈیم کی چھت گرنے سے درجنوں شائقین زخمی ہوگے۔

نجی ٹی وی ’’ دنیا نیوز‘‘ کے مطابق بھارت کے شہر جے پور میں ٹریکٹروں کی ریس کے دوران اچانک سٹیدیم کی چھت گر گئی۔ حادثہ اس وقت پیش آیا جب سیکڑوں کی تعداد میں شائقین چھت پر کھڑے ہوکر ٹریکٹروں کی ریس دیکھ رہے تھے۔ چھت گرنے کے بعد میچ کو روک دیا گیا۔حادثے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچیں جنہوں نے زخمیوں کو ابتدائی طبی امدا دکے بعد ہسپتال منتقل کردیا ۔ دوسری جانب پولیس حکام کا کہنا ہے کہ حادثے میں 100 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔

ویڈیو دیکھیں:

#WATCH: Tin shed collapses during a tractor race in Sri Ganganagar's Padampur earlier today. Many feared injured. #Rajasthan pic.twitter.com/rel9ChXhnD